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馬斯克：晶片短缺危機 明年就會解決

財經新聞組╱綜合報導

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)表示，汽車業持續面臨的晶片短缺危機將在明年結束。

這位科技億萬富翁表示，晶片短缺只是個「短期」問題，不會是長期問題。

馬斯克24日在義大利科技活動的網路直播中表示，「許多晶片製造廠正在興建，我認為到明年就將擁有良好的產能。」但他沒有具體說明指的是哪一家晶片廠。

晶片巨頭英特爾和台積電已經宣布將在美國建立新工廠，但它們還需要幾年時間才能上線。

諮詢公司Forrester研究副總裁麥唐納(Glenn O'Donnell)認為，短缺情形可能會拖到2023年。

他在4月的一篇貼文中寫道：「由於需求仍十分強勁，而供應持續受限，預計這種短缺將持續到2022年和2023年。」

全球晶片短缺對所有產業產生重大影響，但汽車業受到的打擊尤其嚴重。由於缺乏晶片，福特、福斯和戴姆勒等業內知名企業都被迫在不同時間停產並削減製造目標。

在發布特斯拉第1季財報時，馬斯克表示特斯拉存在一些供應鏈問題，然後再提到晶片短缺。

他當時說，「我認為我們將在第2季和第3季面對一些特斯拉成立以來經歷過的最困難的供應鏈挑戰，以及與供應鏈相同的困境，還有就是零件，幾乎所有零件都影響。顯然，晶片短缺是其中一個巨大的問題。」

諮詢公司AlixPartners本周預測，光是今年，晶片短缺就將使汽車業收入損失2100億元。

晶片對汽車製造至關重要，從動力方向盤到剎車感知品和車載娛樂系統以及倒車鏡頭。車輛越智能，用到的晶片就更多。

馬斯克7月時曾表示，特斯拉的另一項產品：家用備援電池Powerwall的生產因晶片短缺而「遭到拖延」。

晶片 特斯拉 馬斯克

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