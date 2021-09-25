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孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

陸禁加密重創科技 股指本周勉力小升

財經新聞組╱綜合報導

史坦普500指數和道瓊工業平均指數24日持平作收，結束動盪的一周走勢。中國禁止加密貨幣的決定對科技業造成壓力；Nike則因疫情導致的供應鏈問題重擊，股價下跌。

道指上漲33.18點或0.1%至3萬4798點。史指小漲6.5點或0.15%至4455.48點。那斯達克綜合指數下跌4.54點或0.03%至1萬5047.7點。

那指本周表現落後主要股指，但勉強小漲0.02%，而道指和史指分別上漲0.6%和0.5%。

中國對比特幣的全面打擊一夜之間損害市場情緒，尤其是依賴加密相關收入的科技股。中國央行24日宣布所有與加密貨幣相關的活動都是非法的。中國人民銀行表示，在中國大陸提供服務的海外加密貨幣交易所也是非法的。

比特幣聞訊下跌5%，以太幣下跌近8%。大部分收入來自散戶交易的加密貨幣交易所Coinbase下跌2.39%。上季交易相關收入半數以上來自加密貨幣的Robinhood下跌2.24%。

與此同時，Nike由於越南長期停產、勞力短缺和運輸時間過長，股價大跌6.17%，並調降2022財年財測。

Nike的跌幅被經濟重新開放個股的漲勢抵消。嘉年華在公布上季業績後上漲3.04%，領漲史指；而其他郵輪公司和航空公司也上漲約2%。

中國 貨幣 指數

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