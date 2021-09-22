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大跌之後 觀察10年期殖利率

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數20日創下5月來最糟單日走勢，加速了9月的跌勢；主要因素來自中國恒大債務危機、季節性疲軟以及提高債務上限最後期限迫在眉睫。

這些擔憂加劇了美股不安，但Bianco Research總裁畢安柯(Jim Bianco)表示，股市的下一步將重回中心主題：利率。

他表示，他正在觀察美國國債市走勢，以確定這種拋售會惡化還是只是曇花一現，「如果在利率保持穩定甚至走高之下進行修正，這將會是投資人的危險訊號。如果未來幾天債市表現一如預期，利率隨著股價下跌而下降，那麼就可以鬆一口氣，因為市場可能正步入平靜期。」

他補充說，美國國債殖利率走低將代表投資人轉向優質買盤，顯示隨著史指下跌，投資人紛紛湧入債券而非股票。10年期殖利率若降至1.25%左右水平就會是最佳解答。

另一方面，如果10年期殖利率升至1.38%以上，畢安柯認為這代表投資人擔心「持續通膨」以及聯準會(Fed)被迫採取行動比預期來得更快。雖然美股創下歷史新高，但對Fed縮減購債規模的擔憂仍是最大威脅。

美國10年期國債殖利率21日收於1.32%左右。8月初時一度跌至1.13%。

雖然Fed一直堅稱通膨上升只是暫時過渡性的，但畢安柯認為跡象顯示它可能會維持更久。比如說，如果不計經濟重新開放的消費物價指數的關鍵如機票和餐廳，通膨可能會更高。

他說，「排除所有重新開放因素，通膨率大約在3.5%左右，這對Fed來說也太高了；如果市場相信通膨率將保持在3%左右，也許有點高，也許略低，這對於殖利率1.3%的10年期國債來說是無法接受的，可能會對債市構成真正的問題。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)於21日展開為期2天的會議。利率決定將於22日下午公布。

殖利率 投資 國債

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