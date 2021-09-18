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導入AI 改變房仲業遊戲規則

財經新聞組／綜合報導

實體房產仲介商似乎是日趨虛擬化的世界中唯一的有形資產，但它也正向人工智慧(AI)發展。

一些知名仲介品牌如Compass、Zillow和LoanSnap，現在都採用AI來協助尋找完美的房貸方案和適合的購屋族。對於房產經紀人來說，它更可能已改變遊戲規則。

大多數房產數據都是公開的，從土地記錄到產權文件、買進價格甚至抵押權。問題是去當地政府機構調閱所有資訊過程太過繁瑣。但現在問題不再，電腦演算法可以在幾秒鐘內瀏覽數百萬份文件，查看房產價值、債務水平、房屋裝修，甚至是房主的個資。

舊金山房貸公司LoanSnap將AI用於房貸流程的各個步驟，由為申貸者尋找完美房貸方案到為放款者尋找合適的投資標的。

LoanSnap CEO雅各(Karl Jacob)表示，輸入申貸者的財務資料後，系統「接收這些資訊、進行預測並查看各種選項」，「這是不同的還款方式、不同的貸款選擇，這是AI能第一次用來幫助消費者而非傷害消費者。」

至於再融資，他說，「我們會先建立一個財務模型，向申請者說明每月和每年可能損失多少錢，然後AI在幾秒鐘內就可算出未來如何解決這個問題並節省資金。」

AI對於目前競爭異常激烈的房產市場中尋找房源的經紀人來說，似乎也是解答之一。

Compass科技長西羅許(Joseph Sirosh)表示，「傳統經紀人會去敲很多家的門。現在，AI可以找到未來12個月最可能出售的房屋，它透過對與房屋相關的所有數據進行三角分析來進行，例如房屋上次出售的時間、業主入住的時間、經由哪家經紀公司。」

他表示，使用AI協助覓址的成功機會比不用AI高出94%。依據分析，代理商可以更準確地為房屋定價，並更具體地進行行銷。

對於購屋族來說，這些數據也可用來準確地找到想要的標的，而不必一家一家看房。

Zillow最近升級了其熱門的房價「Zestimate」，聲稱它現在採用大腦工作的神經網路進行機器學習，「神經網路模型將房屋資料、位置、房市趨勢和房屋現值建立關聯。在這次升級後，可以更快地對動態市場狀況做出反應，為房主提供更準確的現值估計值。」

AI 貸款 投資

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