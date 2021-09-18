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美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

財經簡訊

財經新聞組／整理

雲端軟體商GitLab 擬IPO

雲端軟體提供商GitLab正準備在那斯達克上市，股票代碼「GTLB」。GitLab正籌集資金以收購Atlassian和GitHub，後者在2018年被微軟以75億元收購。GitLab最近一季營收入較上年同期增加69%達5810萬元，年化營收超過2.3億元。然而淨虧損從一年前的940萬元擴大到超過4000萬元。

蘋果信用卡 無法買新手機

蘋果的新iPhone 13自美東時間17日早上8點開始接受預訂，但買家回報，在使用Apple Card購買新手機時遇到麻煩。因為有相當多客戶遇到相同麻煩，很快成為推特上最熱門的話題之一。蘋果官網在中午確認與Apple Card相關的問題。

生化科技Ginkgo 借殼上市

總部位於波士頓的Ginkgo Bioworks 17日起在紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，成為最新一家採SPAC合併上市的公司，股票代碼為「DNA」。股票以每股11.15元價格開盤，使該公司市值接近25億元。Ginkgo於2009年由麻省理工學院的科學家團隊創立，為客戶量身訂製微生物自行增生而非製造。

小摩在英推數位銀行

摩根大通成立222年後首度進行跨國擴張，下周將在英國推出備受期待的數位銀行，以與包括匯豐銀行、巴克萊銀行、勞埃德銀行(Lloyds)和NatWest在內的重點英國銀行以及Monzo和Starling等新創企業競爭。摩根大通也將加強與高盛的競爭，高盛於2018年在英國推出Marcus數位銀行產品。

Fed官員買股 鮑爾也有份

聯準會(Fed)官員因擁有和交易個人證券而遭強烈抗議，根據CNBC的調查，發現有3人去年持有Fed也在買進的同類資產，其中包括主席鮑爾在內。但這些持有或交易似乎並沒有違反Fed的行為準則，但衍生出對Fed利益衝突政策和對央行官員的監督的進一步問題。

車頭燈科技革命 監管不及

汽車頭燈正在悄悄進行一場技術革命，監管機構目前還追不上。現在汽車製造商使用LED技術來製造可以投射複雜光束模式的微型燈陣列。 所謂的自動遠光燈可以照亮整條道路，在另一輛車迎面而來時會關閉。聯邦監管機構正在制定可能完全不同以往針對駕駛人的規則。

股票 英國 蘋果

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