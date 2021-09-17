我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

衝動型購物 2方法戒惡習：深呼吸、留購物車24小時

財經新聞組╱綜合報導

規畫家庭預算並堅持執行可能非常不易，衝動型購物是首要之惡。

根據BMO Harris Bank最近的實質財務進展指數(Real Financial Progress Index)，約42%的消費者表示，因衝動型購物以致背負更多債務正在惡化他們的財務狀況。半數受訪者表示，支出通常比規畫來得多，這個比率高於該行4月調查的45%。

卡債也在上升。根據聯準會(Fed)的最新數據，在2020年4月由超過1兆元至2021年1月的9610億元之間，消費者減少了約1300億元的卡債，但如今又回升至9984億元。

康州麥迪遜市Switchback Financial創始人、認證財務規畫師(CFP)凱利(Michael Kelly)表示，財務規畫最困難的部分通常是「管理預算並使現金流呈正值」，而「衝動型消費是最大的障礙之一」。

如果發現這種行為導致卡債上升或以其他方式影響個人財務，可以採取一些步驟來解決這種情況。

北卡羅來納州Parsec Financial財務顧問兼財務規畫經理人曼因哈特(Judson Meinhart)說，可以從建立目標型預算著手，「不管是什麼，把它們寫下來。這樣就更可能實現目標。」然後把這些目標性資金存放在不太可能動用的地方，「如果想減少衝動型購買，把更多錢存入為實現目標而儲蓄的帳戶，身邊不要有太多隨時可用的錢。」

深思購買的誘因可能也有用。凱利說，「通常購買不是因為對物品本身有強烈的渴望，而是滿足情感需求或緩解壓力。」

當然，有時會忘記自己的承諾。如果在網路上看到一些確定想買的東西，請先深呼吸幾下。

賓州Pavilion Financial Planning創始人高德特爾(Jessica Goedtel)說，「將商品留在網路購物車中至少24小時，讓衝動冷靜下來，很可能第二天就會忘記它。」

她還建議取消訂閱廣告電子郵件，「只要不知道，就不會被50%的折扣所吸引。」

預算 北卡羅來納州 儲蓄

上一則

數據多空紛陳 指數跌深拉回

下一則

不甩疫情 8月零售逆勢上揚 銷售額成長0.7%

延伸閱讀

衝動型購物 專家：預算管理最大障礙

衝動型購物 專家：預算管理最大障礙

金融股抗通膨 前景看好

金融股抗通膨 前景看好
小珍妮佛承認有喜 梅根福克斯傳想再婚

小珍妮佛承認有喜 梅根福克斯傳想再婚
紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入

紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入

熱門新聞

美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29
國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大