經濟數據利多 道指止跌反彈

道瓊工業平均指數 在9月連續收跌後終於反彈。

道指上漲236.82點或0.68%至3萬4814.39。史坦普500指數上漲37.65點或0.85%至4,480.7點。那斯達克綜合指數上漲123.77點或0.8%至1萬5161.53點。

一些利多經濟數據有助穩定投資 人情緒。衡量紐約製造業的紐約Fed帝國指數9月為34.3，遠高於FactSet的共識估計值18，並較8月加速。

隨著WTI原油價格上漲，看好經濟將大幅復甦的投資人尤其看好能源股。能源特選產業SPDR ETF上漲3.7%。埃克森美孚上漲3.35%。

美國國債殖利率 上升也有助提振銀行股，花旗集團上漲2.44%，摩根史坦利上漲1.11%。利率走高通常會提高銀行獲利。

與經濟復甦密切相關的工業股也上漲，奇異電氣和開拓重工走高。

在宣布增加股利和規模600億元的股票回購計畫後，微軟上漲1.68%。

拉斯維加斯金沙和永利度假村等賭場股再次下跌。由於澳門政府希望加強對賭場的監管審查，並且中國衛生當局報告當地新冠疫情再度爆發。

本月股市一直處於低迷狀態，因投資人越來越擔心delta變種病毒會破壞經濟復甦，同時對Fed的下一步行動感到不安。

道指9月來下跌1.6%，史指下跌0.7%，可望為1月以來最差單月表現。