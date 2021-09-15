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大盤已高 小型股更看好

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數雖然小跌，但仍僅較本月初創下的歷史高點低2%。

但Bryn Mawr Trust投資長米爾斯(Jeff Mills)看好小型股是下個最佳投資標的。

他表示：「在股市處於歷史高點情況下，該注意的是較不受注意的領域，像小型股就是現在的最佳選擇。」

羅素2000指數是小型股的通用基準，今年表現遠遠落後於史指。自7月以來，與史指4%的漲幅相比，羅素指數已下跌近4%。

米爾斯表示，「今年年初時投資人轉向小型股和周期性類股，因為每個人都預計經濟復甦只會有增無減。但隨著經濟數據開始放緩，Delta變種病毒開始發威，讓投資人移情別抱，重新湧入大型股，因此現在大型股反而成為更熱門的交易。」

他說，相對於史指而言，小型股在過去20年表現不佳，使其遠期本益比估值降至最低，「因此我確信，隨著年底到來，估值回歸是個不錯的進場機會。」

但是，並非所有的小型股都值得。米爾斯表示，無論是大型股還是小型股，投資人都應該注意質量，「所謂質量是指高自由現金流收益率，已實現的收益增加不一定是預期的收益增加，所以必須提防價值型和成長型陷阱，而目前的股市的確對此有明確的區分。」

就小型股而言，質量差異化指標是指羅素2000指數與史坦普600指數之間的區別，「我會建議SLY史指600 ETF這樣的標的，而不是典型的羅素2000，因為其質量不同，因此前者將繼續有更好的表現。」

與IWM羅素2000 ETF的13%漲幅相比，SLY ETF今年來上漲了19%。

投資 指數 變種病毒

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