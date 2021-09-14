疫情略見消退 道指中止連跌

在連續下跌5個交易日後，道瓊工業平均指數 13日終於上漲。

道指上漲261.91點或0.76%至3萬4869.63點。史坦普500指數上漲10.15點或0.23%至4468.73點。那斯達克綜合指數下跌9.97點或0.07%至1萬5105.58點。

根據疾病預防控制中心(CDC)的數據，截至10日新冠病例達到7日平均水平，約為13.6萬例，低於8月底的15.7萬 例平均新增數。知情人士告訴《路透》，輝瑞的新冠病毒疫苗可能會在下個月底獲准用於兒童。

隨著油價上漲，能源股大漲。馬拉松石油 (Marathon Oil)、APA Corp、西方石油(Occidental Petroleum)和其他能源股是史指漲幅最大的個股。

與重新開放相關的個股也上揚。達美航空和嘉年華小幅走高。傳統週期性類股通用汽車(GM)和花旗集團上漲。

在BTIG以疫情造成供應鏈挑戰為由調降其股票評級後，Nike下跌2.49%。BTIG表示，生產問題可能會嚴重影響Nike的假日銷售。

備受關注的消費者物物指數(CPI)將於14日公布，屆時華爾街 將了解有多少成本上漲會轉嫁給消費者。FactSet調查的經濟學者預計，該數據將顯示8月CPI年增5.3%。零售銷售數據將在本周稍後公布。