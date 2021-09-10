我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

訂位減少 航空業者調降財測

財經新聞組／綜合報導

數家美國航空業者9日同步調降財測，理由是最近幾周新冠病毒病例增加導致訂位量減少。

聯合航空表示，營收疲軟將代表今年第3和第4季出現調整後稅前虧損。這家總部位於芝加哥的航空公司在7月表示，預計下半年將出現稅前獲利。但由於需求疲軟，它打算今年進一步削減載客量。

聯航表示，與之前感染率上升相比，夏季新冠病毒病例激增對需求的影響較小。

隨著學校重新開學，航空旅遊通常會在夏末減少，但最近幾周航空公司的主管警告，快速傳播的Delta變種病毒加劇了需求的下降速度。

確診案件和企業重返辦公室的進一步延後，讓人們對商務旅遊需求產生質疑，這通常是航空業者獲利最大宗來源之一；商務出差通常在秋季回升。

美國航空表示，與2019年同期相比，第3季銷售額可能會下降最多達28%。該公司之前預計營收將下降20%。該公司表示，預計獲利率將低於之前預期。西南航空表示，目前已收到偏弱的預訂數和升高的取消率。

達美航空表示，在10月13日公布上當季業績時可能會出現稅前獲利，但預計營收將僅達其預測範圍的下限。

CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)在Cowen投資人大會上表示，預計商務旅遊需求仍會回升，但可能會延後出現，「因此，可能需要90天以上的時間才能重回我們期望看到的水平，但它一定會到來。」

他補充說，目前需求約為2019年水平的40%，「雖有一點點起起落落，但保持得很穩定。」

營收 美國 變種病毒

上一則

煤炭鋼材漲 中PPI創13年新高

下一則

中喊停網遊審批 「超級瑪利歐」下架

延伸閱讀

台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗

台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？
聯航新規 疫苗豁免員工須休假 疫情緩解再復工

聯航新規 疫苗豁免員工須休假 疫情緩解再復工
Covid-19變種多 到底什麼是變種病毒？

Covid-19變種多 到底什麼是變種病毒？

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？