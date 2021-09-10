訂位減少 航空業者調降財測

數家美國 航空業者9日同步調降財測，理由是最近幾周新冠病毒病例增加導致訂位量減少。

聯合航空表示，營收 疲軟將代表今年第3和第4季出現調整後稅前虧損。這家總部位於芝加哥的航空公司在7月表示，預計下半年將出現稅前獲利。但由於需求疲軟，它打算今年進一步削減載客量。

聯航表示，與之前感染率上升相比，夏季新冠病毒病例激增對需求的影響較小。

隨著學校重新開學，航空旅遊通常會在夏末減少，但最近幾周航空公司的主管警告，快速傳播的Delta變種病毒 加劇了需求的下降速度。

確診案件和企業重返辦公室的進一步延後，讓人們對商務旅遊需求產生質疑，這通常是航空業者獲利最大宗來源之一；商務出差通常在秋季回升。

美國航空表示，與2019年同期相比，第3季銷售額可能會下降最多達28%。該公司之前預計營收將下降20%。該公司表示，預計獲利率將低於之前預期。西南航空表示，目前已收到偏弱的預訂數和升高的取消率。

達美航空表示，在10月13日公布上當季業績時可能會出現稅前獲利，但預計營收將僅達其預測範圍的下限。

CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)在Cowen投資人大會上表示，預計商務旅遊需求仍會回升，但可能會延後出現，「因此，可能需要90天以上的時間才能重回我們期望看到的水平，但它一定會到來。」

他補充說，目前需求約為2019年水平的40%，「雖有一點點起起落落，但保持得很穩定。」