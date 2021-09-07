分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

史坦普500指數接近空前高峰，但經濟日益烏雲密布，尤其美國8月非農業新增就業人數遠低於預期引發「停滯性通膨」山雨欲來之慮。已有分析師提醒投資 人居高思危，並指出此刻美國股市有許多方面與1929、1999和2007年的情況相似。

財經網站MarketWatch報導，新冠肺炎疫情造成的供應鏈瓶頸助長通膨火焰，加上變種病毒Delta迅速傳播已打擊消費者信心、拖慢成長步調，在這種情況下，Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley認為，停滯性通膨的確有可能發生，「若果真發生，屆時股市和債市都將出現負面反應，且可能很快就有反應」。

Maley並列舉以下六點，指出當前美股 市況與1999年、2007年和1929年美股牛氣沖天的情景有「強烈相似處」。美股在這幾年漲上雲霄，後來就分別墜入熊市。儘管Maley不確定美股今年是否也會面臨相同的命運，但他認為「大幅回檔修正在所難免」，發生機率可能出乎華爾街多數人意料之外。

以下是Maley舉出的六種相似處：

1. 美股價 位已高

史坦普500成分股企業現在的預期本益比高達22.5倍，股價營收比3.1倍，遠高於2000年的水準。追蹤那斯達克100指數的QQQ指數股票型基金（ETF）此刻價位比200周移動平均值高70%，溢價幅度是1999/2000來最大。

2. 「空白支票」公司狂飆

上一回，這些正式名稱為「特殊目的收購公司」（SPACs）漲勢如此旺盛，是在何時？沒錯，就是在1928/1929年。

3. 槓桿率升到高點

與1920年和2000年的情況類似，融資餘額（margin debt）已飆升到新高峰，市場可容忍這種水位——直到市況開始急轉直下。

4. 加密幣狂熱

Maley看好加密幣更長期的展望，但對近來漲勢熱得「冒泡」表示憂心。自從2020年聯準會（Fed）啟動規模空前的量化寬鬆（QE）計畫以來，比特幣（Bitcoin）價格已飆漲1,000%，乙太幣（Ethereum）漲幅更達到 3,400%。

5. 散戶大舉投入股市

散戶投資人如今占美股日均成交量的比重達20%，是兩年的的兩倍。昔日許多大頭部成形時 — 1929年和1999/2000年 — 主要特徵就是投資炒股活動大增。

6. 公司不賺錢但股價活躍亂跳

從1998年至2000年，許多無利可圖的公司在投資人魚貫湧入股市追捧下，股價愈飆愈高。Maley形容，那種情景可與當今「迷因股」（meme）狂熱相提並論。

Maley強調 ，他不是預言美股接下來回跌幅度堪比1929、1999和2007年，而任何回檔時機都難以預測，「不過，依我們之見，過去數月來，風險/報酬方程式已顯著偏向風險這端，也因此，我們相信，投資人應提高手頭現金部位」。