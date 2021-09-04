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美股冷處理就業報告 下周逢勞動節假期難有表現

編譯劉忠勇／綜合外電
下周一逢美國勞動節股債市休市，美股往年在假期縮短這一周向來表現較差。美聯社
下周一逢美國勞動節股債市休市，美股往年在假期縮短這一周向來表現較差。美聯社

史坦普500指數周五僅微跌作收，市場對美國就業數據遠不如預期似不以為意，投資人顯然押注聯準會（Fed）縮減購債的壓力反而因此減輕。下周一逢美國勞動節股債市休市，美股往年在假期縮短這一周向來表現較差。

勞工部周五公布的就業報告表明8月美國招聘步調大幅放緩，新增就業僅23.5萬人，遠低於市場原估的72萬人。不過，這報告並未因此震動美股。

史坦普500指數周五微跌不到0.1%，道瓊工業指數下跌74.73點，跌幅也只有0.2%，那斯達克綜合指數反而上漲0.2%，收在歷史新高15,363.52點。總結一周，史坦普和那斯達克各漲0.6%和1.6%，道瓊跌0.2%。

台積電和聯電ADR周五分別大漲2.6%和6.4%，跟進台股漲勢，費城半導體指數漲0.6%。一周下來，聯電和台積電ADR各漲10.7%和4.6%，費半跌0.2%。

Independent Advisor Alliance 投資長薩卡雷利說：「很多人相信，Fed會在本月FOMC開會宣布退場計畫，如今不太可能了。Fed勢必得靜觀就業數字進一步好轉，可能要等到11月開會才會宣布退場計畫。」

National Securites 首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出，美股周五因勞動節假期在即，交投清淡。此外，「回顧過去五個勞動節過後一周且美股臨近新高的表現，勞動節過後一周向來是9月表現最差的一周。」

不過，嘉信理財（Charles Schwab）董事總經理弗德瑞克（Randy Frederick）認為，儘管就業和新冠肺炎疫情隱憂仍在，投資人未來看的仍是企業獲利。他說：「我認為就業不如預期的因素不會在下周繼續發酵。美股是跌了一點，但我認為投資人比預期淡定。」

National Securites的霍根認為，市場也將關注通膨相關數據，下周五公布的生產者物價指數備受關注。NatWest Markets策略師布里格斯（John Briggs）則表示，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯下周三的談話，將是Fed在就業報告後動向的重要線索。

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