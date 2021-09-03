首申失業金人數 疫情來新低

勞工部報導，截至8月28日當周首次申請失業保險金人數為34萬人，為2020年3月14日的25.6萬人以來最低水平；接受《道瓊》調查的經濟學者估計為34.5萬人。前周申請數上修1000人至35.4萬人。持續申領人數為275萬人，較前周修正後水平少了16萬。

沃爾瑪 一線員工 時薪加1元

沃爾瑪表示，由於零售業面臨進入假日購物季的勞力市場緊俏，它將調升超過56.5萬名員工的時薪至少1元。這是該公司過去一年的第3次調薪，沃爾瑪在美國 的平均時薪現在達16.4元。在沃爾瑪門市工作的食品和消費品部門以及百貨部門工作的一線員工將獲得調薪，自9月25日起生效。

奧迪電動車 方向盤可收折

奧迪發表最新概念車Grandsphere，吹捧其為「公路上的私家客機」。 雖然這輛車不能飛，但奧迪表示，這款電動車的設計已納入豪華私人旅遊的概念。具體而言，當汽車處於自駕模式時，內部設計會轉變為「頭等艙休息室」，包括方向盤可以收起，為駕駛人和前排乘客提供更多空間。

維珍銀河太空 船 遭停飛

美國聯邦航空管理局(FAA)下令維珍銀河(Virgin Galactic)停飛，以調查該公司之前載送創始人布蘭森(Richard Branson)的太空飛行。FAA表示，在調查確定該飛行不影響公共安全之前，維珍銀河的太空船SpaceShipTwo不得升空。7月11日該太空船在返回新墨西哥州太空港時違反空中交通管制許可。

電商衰退 American Eagle暴跌

因電商業務較去年同期減少5%，American Eagle第2財季營收低於預期，股價暴跌逾10%。管理層還指出，返校採購將在本季底前才出現，銷售數字將轉移到8月。Abercrombie & Fitch也注意到類似趨勢，因為青少年和其父母在夏天結束前推延後購買新衣。

漢堡王會員方案 全美推行

漢堡王開始在全美推行其會員方案，以振興美國業務。在10月前，該連鎖店可望在全美三分之二的店面提供餐廳會員方案Royal Perks，顧客在其連鎖店每消費1元可獲10個「皇冠」，累積後可兌換大多數菜單選項，並可獲得免費每日福利，例如大份飲料或薯條。