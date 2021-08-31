新冠疫情加速自動化 QR Code開始取代服務員

許多國家用手機QR Code追蹤疫情足跡，一些零售店家則開始用這項無所不在的技術，彌補人手不足的缺口。美聯社

英國金融時報（FT）報導，美國 製造廠勞工多年來擔心，自己的飯碗可能遲早會被機器人和人工智慧（AI）搶走；不料，一場新冠肺炎疫情下來，連服務業員工都面臨遭科技取代的威脅，而可能砸碎他們飯碗的自動化工具不是機器人，而是無所不在的QR Code。

美國華盛頓州惠德比島珠寶首飾店Foamy Wader老闆Alexa Allamano表示，原本在她店內服務的非全職店員決定在家教育小孩，她苦於招聘不到人，決定使用新科技來彌補人手不足的缺口。她已重新布置店內擺設，讓路過者可掃瞄櫥窗展示品，然後用智慧手機 掃描旁邊附的QR Code，即可進行購買，「就像是線上購物，只是在現實生活中進行」。

報導指出，許多餐廳已試驗用QR Code和諸如Toast這類的訂單管理系統，讓顧客在桌位上用手機點餐，不必等服務人員前來服務。日用品雜貨店也擴大投資自助結帳系統，取代收銀人員。更多便利商店，包括OK便利超商也正嘗試使用由Amazon Go首創的電腦視覺技術，讓顧客購物時無須排隊等結帳。

這種轉變可能意味著，自2020年2月以來，美國經濟流失的170萬個休閒餐旅業工作 ，以及27萬個零售業工作，其中一些工作可能從此一去不復返。