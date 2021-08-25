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百思買上季銷售增20% 調升財測

財經新聞組╱綜合報導

百思買(Best Buy)表示，隨著消費者升級工具和設備並讓過去一年習慣於混合工作型態和觀看串流節目成為常態，第2財季銷售額成長近20%。

這家消費電子零售商調升本財年下半年財測。現在預計同店銷售額將較一年前持平至下跌3%。它之前的預計是高個位數下跌。

CEO巴里(Corie Barry)在財報聲明中表示，「從長遠來看，我們的基本面比兩年前的預期處於更有利的位置。」「對科技產品的需求出現顯著的結構性增加。」

她說，由於新冠疫情，該零售商現在為「更大的消費電子產品消費群提供服務，客戶由於不斷的技術創新和反映永久性生活變化的需求而更有興趣升級設備。」

她表示，該公司的銷售還受惠於強勁的消費者支出、政府紓困支票以及更高的薪資和儲蓄水平。

截至7月31日的第2財季，百思買淨利從去年同期的4.32億元或每股1.65元增至7.34億元或每股2.90元。不計項目，每股獲利2.98元，高於Refinitiv調查分析師預期的每股1.85元。

淨銷售額從一年前的99.1億元增至118.5億元，超過預期的114.9億元。

網路銷售額和開業至少14個月的商店銷售額較去年同期增加 20%，高於StreetAccount調查分析師預期的18.1%。

百思買表示，預計本財年營收將在510億元至520億元間，同店銷售額增幅將在9%至11%間，高於之前預期的3%至6%。

對於第3財季，預計營收將為114億元至116億元，同店銷售額將下降1%至3%。

百思買去年同期美國網路銷售額激增242%，為該公司史上最大單季增幅，因為許多購物者使用路邊取貨或外送服務。本季美國網路銷售額下降28.1%。

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