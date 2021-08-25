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疫苗行情持續 史指那指創高

財經新聞組╱綜合報導

美國監管機構全面批准輝瑞-BioNTech的新冠肺炎疫苗後，美股繼續全面走高。

道瓊工業平均指數上漲30.55點或0.99%至3萬5366.26點。史坦普500指數上漲6.7點或0.15%至4486.23點，再創新高。那斯達克綜合指數上漲77.15點或0.52%至1萬5019.8點，創下歷史新高並首次突破1萬5000點。

中國股市領漲那指，因為投資人對中國監管前景越來越清晰，買進近日大跌的股票。拼多多上漲22.25%，騰訊音樂娛樂和滴滴出行漲逾12%，京東上漲14.44%，百度也上漲8.63%。

美國證券交易委員會(SEC)表示，它打算要求在美國掛牌的中國企業向投資人披露政治和監管風險，這是在最近對有意IPO的公司施加要求的延伸。根據《彭博》的報導，企業最快可能在明年就開始在其年報中披露資訊。

疫苗製造商股價回落。輝瑞和BioNTech分別下跌3.08%和3.64%。Moderna下跌4.12%，23日因輝瑞收購消息而飆升180%的Trillium Therapeutics也小幅下跌0.81%。

旅遊股延續漲勢，幾家航空公司和郵輪股上漲3%至5%不等。賭場業者拉斯維加斯金沙和永利度假村都上漲逾7%。

散戶炒作股仍舊飆升，GameStop上漲27.53%，AMC上漲20.34%。

美國 中國 指數

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