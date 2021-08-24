FDA批准疫苗 那指收創新高

在華爾街經歷過上周的動盪後，美股23日收高，美國食品和藥物管理局(FDA)批准第一支新冠病毒疫苗 ，讓經濟重啟股領漲。

道瓊工業平均指數 上漲215.63點或0.61%至3萬5335.71點。史坦普500指數上漲37.86點或0.85%至4479.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲227.99點或1.55%至1萬4942.65點，收創新高紀錄。

在FDA完全批准用於新冠病毒的兩劑輝瑞 BioNTech疫苗後，疫苗製造商的股價走高。輝瑞上漲2.5%，其合作夥伴BioNTech上漲9.58%，Moderna上漲7.55%。Trillium Therapeutics則因將被輝瑞收購而飆升，股價上漲189%。

旅遊和休閒類股對這項消息反應積極，達美航空和美國航空上漲超過 2.8%。Carnival和Norwegian Cruise Lines上漲約4%。

能源股領漲史指，因油價上漲並結束自2019年以來最長的連跌紀錄。Diamondback Energy、西方石油(Occidental Petroleum)和德文能源(Devon Energy)上漲約6%。

隨著經濟重啟議題再度發酵，交易員們急切地等待Fed傑克遜霍爾研討會，以觀察有關縮減每月1200億元債券購買計畫的時間表。該活動原定為親自出席，現在將連續第2年以線上開會方式在26日和27日舉行。