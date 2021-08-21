昔靠色情發跡 OnlyFans如今將禁色情

科技業當前最大反諷：以色情內容起家的OnlyFan在宣布將禁止在其官網上刊登色情內容。

這家英國 內容訂閱服務網站19日宣布，自10月1日起將不再允許「性暴露」內容。OnlyFans表示，這是為了遵守其銀行和支付提供商的要求。

該網站發表聲明表示，「為確保平台的永續發展，並繼續為創作者和粉絲提供包容性社群 ，我們必須改進我們的內容規定。」

支付系統商萬事達卡和Visa卡去年與Pornhub斷絕往來，因為該色情網站上存在未成年性行為、強姦和復仇色情的視頻。Pornhub否認其允許刊登兒童性虐內容，並隨後收緊規定，禁止未經驗證的用戶上傳內容。

OnlyFans表示，只要遵守其新規定，就會允許某些帶有裸體的貼文。目前尚不清楚這將如何確實執行。OnlyFans的服務條款概述其平台上禁止的一些內容，包括18歲以下和其他非法或不良內容。

OnlyFans由英國商人史托克利(Tim Stokely)於2016年創立，近年來漸趨熱門，絕大程度上要歸功於其開放成人表演者上傳剪輯和照片。該平台允許性工作 者向粉絲收費，以播出「工作時不宜觀看」的內容。

在新冠疫情期間，OnlyFans業務蓬勃發展，因為居家避疫的網路用戶大肆搜索線上娛樂，同時不少人們放棄原有工作轉向該平台作為謀生的另一種方式。

OnlyFans聲稱擁有超過1.3億用戶和200萬內容創作者。根據Axios引用投資人的報告，該公司去年淨利3.75億元，預計今年營收將達12億元，2022年將達25億元。

OnlyFans堅稱它不僅僅是一個提供性工作者的主要平台。例如，名人Cardi B和Bella Thorne過去一年也加入該平台，而且像是廚師、健身愛好者和音樂家也樂於使用。但到目前為止，色情是該網站上最受歡迎的類別。