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基建法案利多 道指史指新高

財經新聞組／綜合報導

參議院通過1兆元的基礎建設法案，提振了與經濟成長相關的股票，將道瓊指數和史坦普500指數推升至新高紀錄。

道指上漲162.82點或0.46%至3萬5264.67點，收於歷史新高，開拓重工領漲，上漲2.48%。史指上漲4.4點或0.1%至4436.75點，收於歷史新高。那斯達克綜合指數下跌72.09點或0.49%至1萬4788.09點，因美國國債殖利率上升打壓科技股。

參議院的基礎建設法案包括5500億元的運輸和寬頻新支出，預計將有助於提振在疫情重新開放後成長放緩的經濟。

可能受惠法案的股票走高，鋼鐵製造商Nucor上漲9.72%。廣義基礎建設ETF，包括iShares美國基礎建設ETF和Global X美國基礎建設發展ETF，也跑贏大盤。

銀行股因債券殖利率走升而上漲，但隨著利率反彈，投資人拋售科技股。富國銀行上漲2.04%，而高盛和美國商銀分別上漲2.03%和1.84%。然而FAANG集團股全面收跌。

能源股反彈，埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)分別上漲1.71%和1.86%。美國油價上漲超過2.5%。

與經濟重新開放相關的股票也收復9日以來的部分跌幅。挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)上漲4.68%，美國航空上漲1.85%。

美國 殖利率 股票

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