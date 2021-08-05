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召回令拖累 GM財報未達預期

財經新聞組／綜合報導

即使稅前獲利創下紀錄，但通用汽車(GM)第2季財報仍未達到華爾街預期。但它提高了今年的財測。

GM調整後每股獲利1.97元，低於Refinitiv估計的2.23元；營收341.7億元，高於預期的309億元。

GM第2季獲利被約13億元的保修召回成本拖累，其中包括與雪佛蘭Bolt電動車相關的8億元。由於起火風險，這款電動車在過去一年中兩度被召回，最近一次是上個月。

GM將調整後的全年獲利調升至115億元至135億元，即每股5.40元至6.40元；原財測為100億元至110億元或每股4.50元至5.25元。

GM預計下半年將面臨35億至45億元的利空因素，包括商品成本增加15億至20億元，以及其金融部門的營收下降。GM還預計，與前6個月相比，今年下半年的北美產量將減少約10萬輛。

在未經調整基礎上，第2季淨利為28億元，去年同期為虧損7.58億元，當時新冠病毒疫情導致其工廠陸續關閉。稅前調整後獲利為41億元，高於去年同期的5.36億元，創下歷史新高，超過2016年調整後息稅前獲利39億元，或每股1.86美元。

GM仍持續受全球半導體晶片短缺的挑戰，導致工廠停工。GM證實，由於晶片短缺，旗下3座北美全尺寸皮卡裝配廠將於下周關閉。

GM之前曾表示，預計晶片短缺將使其獲利減少15億至20億元。

儘管晶片短缺對整體產業造成影響，預計2021年汽車業的獲利將因此減少數十億元。GM 6月時仍預計第2季業績優於預期，這也導致汽車售價和獲利創紀錄。

GM表示，由於需求持續強勁、金融業務部門業績優於預期以及近期產量改善，預計上半年調整後EBIT將在85億元至95億元之間，高於今年稍早時預測的55億元。

GM 晶片 汽車

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