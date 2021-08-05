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金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

財經簡訊

財經新聞組／整理

7月新職缺 遠低於預期

薪資處理公司ADP報導，由於對delta新冠變種病毒的擔憂加劇，7月私營企業的就業機會大幅減少，僅新增33萬個職位，較6月下修後的68萬 個大幅下降，也遠低於《道瓊》估計的65.3萬；增幅也是自今年2月以來最小。最大增額來自休閒酒店業，增加13.9萬個職位。

GM將推2商用電動車

通用汽車(GM)證實，在最近推出的BrightDrop業務之外，將在未來幾年內推出兩款全新的商用電動車。GM CEO巴拉(Mary Barra)表示，計畫推出一款雪佛蘭全尺寸電動貨車，以及一輛用於校車或槽車等服務和多功能車型的中型卡車。她並沒有透露更多相關細節。

Spirit航空 4日取消半數航班

在惡劣天氣、人員短缺和技術問題引發營運中斷後，Spirit航空4日取消一半航班，以致力在周末「重新啟動」其營運。自8月1日以來，Spirit已經取消了1000多個航班，外加數百個航班延誤。根據航班追踪網站FlightAware的數據，4日取消了340多個航班，占其每日班表的一半。

Kroger結盟Kitchen United

美國最大連鎖超市Kroger和幽靈廚房新創公司Kitchen United展開合作，在其旗下店面提供外帶和外送食品。兩家公司在疫情期間都看出需求激增，但現在隨著消費者重返餐廳而面臨挑戰。產業專家預測外送銷售將放緩，這可能會抑制餐廳與Kitchen United合作的想法。

滴滴持股 讓Uber意外獲利

Uber營收和獲利超出預期，第2季意外實現一次性獲利。每股獲利58分，預期為虧損51分；營收39.3億元，高於預期的37.5億元。上季淨利11億元，主要來自滴滴出行持股收益14億元和Aurora持股收益4.71億元。 調整後虧損5.09億元，較上季減少1.5億元，但較上年同期增加3.28億元。

Target徵員福利 無償支應學費

Target宣布將提供新的福利來吸引勞工：無償支應攻讀大學學位和研究生課程費用。從今年秋天開始，這家大型零售商將為在40多家學術機構攻讀合格本科學位的兼職和全職員工支付學費、雜費和教科書費用。它還將為更高學位提供資金，每年為這些學校的碩士課程支付高達1萬元。

GM 營收 電動車

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