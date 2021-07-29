谷歌延後回公司 強制打疫苗

谷歌CEO皮查(Sundar Pichai)表示，由於最新的新冠疫情爆發，該公司將員工重返辦公室時間延後至10月18日。他在28日發給員工的電郵中還表示，未來幾周將從美國 開始，公司將要求任何進入辦公室的人接種疫苗。去年12月谷歌將員工重返辦公室每周3天的要求延至9月1日。

福特密州佛州廠 強制戴口罩

福特汽車的密蘇里州和佛羅里達州工廠將重新恢復對員工和訪客的口罩強制要求，這兩個地方都被認為是delta變種病毒散播的新興熱點。福特發言人證實，該公司還將要求規畫國際商務出差的美國員工接種新冠疫苗。

Athleta推女性健身數位平台

Gap旗下品牌Athleta宣布將推出數位平台AthletaWell，為女性提供健身內容和受規範的空間以討論從心理健康到正面體態等各種話題。這項服務將有利其會員計畫，讓Athleta能夠善用奧運選手拜爾斯(Simone Biles)和菲利克斯(Allyson Felix)等知名人士的代言力量，同時與客戶建立更深層次的關係。

傳特斯拉 逐步撤出購物中心

根據Electrek的最新報導，電動車製造商特斯拉正在結束多家購物中心專賣店，轉而選擇成本較低的門市。這項決定代表特斯拉近年來一再調整的零售戰略再次轉變，同時也將是對美國購物中心業主的又一次打擊，這些業主一直在努力留住租戶並填補空置的店面。

BTS套餐熱銷 麥當勞銷售旺

麥當勞財報顯示，其新推出的脆皮雞肉三明治讓其美國同店銷售額超過2019年達兩位數，上季成長25.9%，較2年前成長14.9%。其強勁銷售要歸功於2月推出的新雞肉三明治，以及與K-pop團體BTS的「聯名訂單」促銷活動，內容包括一份麥克雞塊和特製醬汁。

航空業復甦 波音轉虧為盈

波音公司上季出現近2年來首次獲利，主要得力於商用噴氣式客機交機量激增，因為航空公司開始從疫情的低迷中恢復過來，並且該公司其他部門的銷售額也出現成長。波音中止連6季虧損，從去年同期淨虧29.6億元躍升至第2季獲利5.67億元。營收由一年前的118億元成長44%至近170億元，超過預期的165.4億元。