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蘋果Q3財報超預期 iPhone銷量年增近50% 微軟業績佳

財經新聞組╱綜合報導
蘋果iPhone上季銷量年增近50%。（歐新社）
蘋果iPhone上季銷量年增近50%。（歐新社）

蘋果第3季財報數據強勁，打破華爾街預期。每個主要產品線的年增率都超過12%。總體而言，蘋果上季銷售額較去年6月當季增加36%，其中iPhone銷量年增近50%。

蘋果每股獲利1.30元，高於Refinitiv估計的1.01元；營收814.1億元，高於估計的733.0億元，年增36%。

其中iPhone營收395.7億元，高於估計的340.1億元，年增49.78%；服務營收174.8億美元，高於估計的163.3億元，年增33%；其他產品營收87.6億元，高於估計的78.0億元，年增40%；Mac營收82.4億元，估計為80.7億元，年增16%；iPad營收73.7億美元，估計為71.5億元，年增12%。

蘋果的大中華地區表現也很強勁，銷售額147.6億元，較去年同期增加58%，因中國上年同季處於封鎖階段。美洲銷售額年增近33%，達到395.7億元。

蘋果截至6月當季向來是全年營收成長最差，但該公司受惠在家工作和遠距上課的趨勢，推動了其高階電腦的銷售。

蘋果CEO庫克(Tim Cook)提到，這不僅是因為人們升級舊iPhone，不少Android客戶也轉買生平第一支iPhone，「本季升級者和轉換者的兩位數成長非常強勁。」

蘋果本季原可以表現更好，但晶片短缺影響了其Mac和iPad的銷售。

微軟第4財季財報優於預期。根據Refinitiv數據，調整後每股獲利2.17元，高於分析師預期的每股1.92元。營收461.5億元，高於分析師預期的442.4億元，年增21%，增幅高於上季的19%。

涵蓋Office生產力軟體以及LinkedIn和Dynamics的生產力和業務流程部門貢獻營收146.9億元，年增25%，高於StreetAccount共識的139.3億元。

微軟包括Windows以及設備、遊戲和搜索廣告的個人電腦部門創造了140.9億元的營收，年增9%，超過StreetAccount共識的137.4億元。

營收 蘋果 iPhone

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