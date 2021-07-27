6月新屋銷售 下降6.6%

商務部表示，6月新屋銷售下降6.6%，經季節性因素調整後年率為67.6萬套；5月數據由初值76.9萬套調降至72.4萬套；顯示房產市場正因房產嚴重短缺導致價格飆升而失去動力。接受《路透》調查的經濟學者之前預測6月新屋銷售將增加3%至80萬套。

燃油短缺 美航籲機師省油

美國航空表示，由於部分中型機場的燃油供應不足，它可能被迫增加某些航班的停靠點，並要求機師員盡可能節省燃油。這是夏季旅遊激增時遇到的最新問題。美航表示，由於缺乏卡車司機、卡車和燃料供應，各家航空公司都面臨燃油供應短缺。

漲價仍熱銷 孩之寶股價大漲

孩之寶(Hasbro)CEO兼董事長戈德納(Brian Goldner)預計，即使該公司調高售價以抵消激增的運輸和其他成本，但對玩具的強勁需求仍將繼續。孩之寶預計隨著成本上升，全球售價將在第4季全面上漲。該公司上季業績優於預期，股價大漲12.24%至103.72元，觸及52周新高。

疫情 詐騙多 總損失逾5億

根據聯邦貿易委員會(FTC)的數據，消費者受疫情相關詐欺案件造成的損失高達5億元。自2020年初以來，FTC已收到超過55.8萬件與疫情有關的申訴案；其中大約60%的投訴與欺詐有關，截至7月22日共損失5.01億元，平均每人損失約370元。

萬寶路 10年內在英停售

據報導，菸草集團菲利普莫里斯國際公司計畫10年內停止在英國銷售捲菸，並可能會停售旗艦品牌萬寶路(Marlboro)。2年前英國政府表示希望在2030年前全英禁菸。菲利普莫里斯CEO歐奇札克(Jacek Olczak)表示，想讓該公司不再與吸菸有關；在英國，從現在開始的10年內應可完全解決這個問題。

11.4億 特斯拉 淨利增10倍

特斯拉上季獲利和營收 都超過預期。據Refinitiv數據，調整後每股獲利1.45元，高於預期的98分；營收119.6億元，高於預期的113億元；GAAP淨利為11.4億元，首次超過10億元。去年同期，在疫情高峰期時，特斯拉淨利為1.04億元，營收60.4億元，實現該公司首個全年GAAP獲利。