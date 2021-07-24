道瓊首度站上35,000點 市場寄望超級財報周將不負眾望

道瓊工業指數漲238.20點，收在35,061.55點，只花了165的交易日便由30,000點跨過35,000點，創下史上最快跑完5,000點的紀錄。美聯社

受企業獲利捷報頻傳激勵，美國股市周五（23日）連續四日上漲，三大指數 全都收在歷史新高水準，道瓊工業指數首度攻上35,000點里程碑。接下來進入「超級財報周」，勢如破竹的美股 仍有可能輕騎過關。

史坦普500指數周五上漲1%，收在4,411.79點，本周漲2%。那斯達克綜合指數上漲1%，收在14,836.99點，本周漲2.8%。道瓊工業指數漲238.20點，收在35,061.55點，只花了165的交易日便由30,000點跨過35,000點，創下史上最快跑完5,000點的紀錄。

台積電ADR周五小漲0.2%，費城半導體指數收漲0.6%，英特爾則因毛利率預測不如分析師預期重挫5.3%。一周下來，台積電ADR和費半各漲0.9%和4.3%。

基金經理人指出，美股這波漲勢有亮麗的財報表現做後盾。根據彭博彙整的數據，財報季至今，大約87%的史坦普500指數成分股公司獲利超過分析師預期。

投資 人也認為，儘管新增病例激增使經濟復甦再度蒙上陰影，美、歐各國政府不太可能重啟封鎖措施。

Princiipal Global Investors首席策略師夏西瑪（Seema Shah）說：「財報季會表現得非常好。」經濟前景不像三個月前那麼強，但「前面的路也不算差，帶動不少逢低買氣」。

散戶逢大跌買進的策略奏效。因Delta變種病毒肆虐引發市場不安，道瓊工業指數周一收盤崩跌725點，就在同一天，當沖散戶大軍逢低進場大約22億美元，隔天美股即出現一個月來最大漲勢，且連漲四天。

史坦普500指數成分股中的165家企業將於下周公布財報，蘋果（Apple）、微軟、亞馬遜、Alphabet市值前四大企業都要公布財報。

另一個重頭戲是聯準會（Fed）的決策會議，投資人希望找到何時開始縮減購債的線索。

Greenwood資本公司投資總監陶德（Walter Todd）說：「從股價表現在看，投資人對這些知名企業期望比一個月前高，所以我認為他們勢必得繳出成績。」「接下來要問的問題是，真正表現能否跟股價表現相稱？」

National 證券首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「我認為財報是主秀，若目前所見的模式持續到下周、看來也會如此，美股將毫無阻礙地向上挺進。」