我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國2金暫居第一

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

道瓊首度站上35,000點 市場寄望超級財報周將不負眾望

編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數漲238.20點，收在35,061.55點，只花了165的交易日便由30,000點跨過35,000點，創下史上最快跑完5,000點的紀錄。美聯社
道瓊工業指數漲238.20點，收在35,061.55點，只花了165的交易日便由30,000點跨過35,000點，創下史上最快跑完5,000點的紀錄。美聯社

受企業獲利捷報頻傳激勵，美國股市周五（23日）連續四日上漲，三大指數全都收在歷史新高水準，道瓊工業指數首度攻上35,000點里程碑。接下來進入「超級財報周」，勢如破竹的美股仍有可能輕騎過關。

史坦普500指數周五上漲1%，收在4,411.79點，本周漲2%。那斯達克綜合指數上漲1%，收在14,836.99點，本周漲2.8%。道瓊工業指數漲238.20點，收在35,061.55點，只花了165的交易日便由30,000點跨過35,000點，創下史上最快跑完5,000點的紀錄。

台積電ADR周五小漲0.2%，費城半導體指數收漲0.6%，英特爾則因毛利率預測不如分析師預期重挫5.3%。一周下來，台積電ADR和費半各漲0.9%和4.3%。

基金經理人指出，美股這波漲勢有亮麗的財報表現做後盾。根據彭博彙整的數據，財報季至今，大約87%的史坦普500指數成分股公司獲利超過分析師預期。

投資人也認為，儘管新增病例激增使經濟復甦再度蒙上陰影，美、歐各國政府不太可能重啟封鎖措施。

Princiipal Global Investors首席策略師夏西瑪（Seema Shah）說：「財報季會表現得非常好。」經濟前景不像三個月前那麼強，但「前面的路也不算差，帶動不少逢低買氣」。

散戶逢大跌買進的策略奏效。因Delta變種病毒肆虐引發市場不安，道瓊工業指數周一收盤崩跌725點，就在同一天，當沖散戶大軍逢低進場大約22億美元，隔天美股即出現一個月來最大漲勢，且連漲四天。

史坦普500指數成分股中的165家企業將於下周公布財報，蘋果（Apple）、微軟、亞馬遜、Alphabet市值前四大企業都要公布財報。

另一個重頭戲是聯準會（Fed）的決策會議，投資人希望找到何時開始縮減購債的線索。

Greenwood資本公司投資總監陶德（Walter Todd）說：「從股價表現在看，投資人對這些知名企業期望比一個月前高，所以我認為他們勢必得繳出成績。」「接下來要問的問題是，真正表現能否跟股價表現相稱？」

National 證券首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「我認為財報是主秀，若目前所見的模式持續到下周、看來也會如此，美股將毫無阻礙地向上挺進。」

指數 投資 美股

上一則

馬斯克是擁核派 他認為蓋「極度安全」核電廠是可能的

延伸閱讀

華府4人接種後染疫亡 官員：機率低

華府4人接種後染疫亡 官員：機率低
企業財報亮麗 美股道瓊早盤漲150點 英特爾跌逾5%

企業財報亮麗 美股道瓊早盤漲150點 英特爾跌逾5%
美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點

美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點
華爾街心慌「疫」亂 道瓊暴跌725點

華爾街心慌「疫」亂 道瓊暴跌725點

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42
美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾400點。美聯社

美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點

2021-07-20 12:03

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體
審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案