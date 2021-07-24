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東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

財經簡訊

財經新聞組╱整理

葉倫警告8/2前須延長債限

財政部長葉倫警告國會，如果議員無法就提高或延長債務上限達成協議，財政部將在8月2日開始採取「非常措施」，動用額外的政府帳戶以防止違約。她在給加州眾議院議長波洛西的信中提醒國會議員，財政部將在7月底暫停出售債券，這是美國政府以往為其債務提供融資的途徑。

亞馬遜研究加密貨幣支付

亞馬遜正為其支付團隊徵求一名數位貨幣和區塊鏈專家，顯示該公司可能會更認真研究比特幣等加密貨幣。根據最近的徵才資訊，亞馬遜的支付受理和體驗團隊正在尋求聘請「經驗豐富的產品負責人來制訂亞馬遜的數位貨幣和區塊鏈戰略和產品路線圖」。

輝瑞疫苗變種病毒防護力39%

根據以色列衛生部的最新報告，輝瑞和BioNTech生產的新冠病毒疫苗針對delta變種病毒的有效性僅有39%，但仍能提供強有力的保護，防止重症和住院。這項療效數據是依據6月20日至7月17日間不明人數的研究，低於2周前初步估計的64%，並且與英國有效性88%的數據相衝突。

Uber持股滴滴市值流失20億

隨著中國政府對在美上市大陸企業的威脅升級，Uber持有的中國網約車巨頭滴滴出行94億元市值股份不到一個月內減半，光是本周就大減超過20億元。滴滴的美國存託股票(ADS)於6月在紐約證券交易所(NYSE)以每股14元IPO，繼22日下跌11%後，23日暴跌21%至8.06元。

獲利用戶大增 Snap股價勁揚

因為第2季獲利持續強勁成長，Snap股價飆升23.82%。該公司全球活躍用戶數達2.93億，高於StreetAccount預期的2.903億，也較該公司一年前的2.38億增加超過23%。廣告成長也是一個關鍵亮點，對潛在的蘋果調整iOS隱私設定的擔憂在本季得到很大程度的緩解。

Alphabet新增機器人軟體公司

Alphabet宣布成立最新合資企業：名為「Intrinsic」的機器人軟體公司，它是由該公司10年前成立的「登月計畫」(moonshots)部門X中分拆出來的。Intrinsic將開發軟體工具，讓工業機器人更易於使用、更便宜和更靈活，藉以擴大使用的消費者範圍。

亞馬遜 貨幣 財政部

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改造計畫 恐拖累毛利

下一則

粵滬上半年經濟 增長皆超過12%

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