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影視製作收入 喬治亞40億創新高

財經新聞組／綜合報導
在喬治亞州拍攝製作的「洛基」影集收視率不錯。（路透）
在喬治亞州拍攝製作的「洛基」影集收視率不錯。（路透）

受惠新冠疫情期間對拍攝地點的壓抑需求，加上昂貴的公衛安全協議要求，讓喬治亞州電影和電視業收入大放異彩。

喬治亞州經濟發展局表示，2021財年該州的在地電視電影製作獲得創紀錄的40億元的直接支出。與之前相較，2019年的製作直接支出達29億元。

共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)表示，「這是因為喬治亞州是全美第一個經濟重新開放的州，並與全州電影製作公司合作以確保它們能夠安全地繼續營運，因此本州的電影業領先全美。」

他說，「喬治亞州已空前地連續第8年獲選最佳商業州，就業、經濟發展以及對電影和其他投資是最大的助力來源。」「這項破紀錄的數字還凸顯出喬治亞州在擺脫新冠疫情後經濟復甦的驚人動能。」

在本財年期間，該州拍攝了366部作品，包括21部主題電影、45部獨立影片、222部電視劇集、57支廣告和21支音樂影片。

其中包括迪士尼的「汪達與幻視」(WandaVision)、「洛基」(Loki)、「獵鷹與酷寒戰士」(Falcon and the Winter Soldier)等影集，還有華納兄弟的「自殺突擊隊」(The Suicide Squad)等電影。

自2008年以來，誘人的稅收優惠政策將喬治亞州變成另一個好萊塢電影和電視製作中心。該州為大預算製作提供相關基礎設施，並擁有一支由技術精湛的勞工、工匠和工程師組成的隊伍。

在疫情期間，喬治亞州迅速制訂了現場安全措施，包括對演員和工作人員進行大規模篩檢。

喬治亞州電影辦公室主任湯瑪斯(Lee Thomas)表示，「喬治亞州相較其他地方提前開放電影電視製作，因此不僅有因疫情關閉的作品回歸，而且還能夠吸引原本預計在其他仍封鎖地點拍攝的新節目。」

他說，「這些額外的拍攝計畫，加上由於需要額外工作人員和地點而增加的預算，以及嚴格的安全措施，讓喬治亞州今年度的業績創下紀錄，甚至高於預期。」

喬治亞州 電影 疫情

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