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德儀將發財報 牽動汽車業

財經新聞組／綜合報導

本周不少重量級個股都將發布上季財報。Netflix、推特、嬌生、IBM和可口可樂都是名單上幾支史坦普500指數成分股。

不過Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)特別關注德州儀器(TI)，該公司定21日公布財報。

騰格勒表示，這家晶片製造商不僅是汽車業的主要供應商，而且其近期強勁的業績和資本配置策略讓它在基本面上脫穎而出，「這家公司將所有自由現金流返還給股東。」「該股在過去10年中讓史指回報率翻了一倍多。」

不過她仍然保持謹慎，「必須注意聽聽它們對持續的供應鏈中斷有何看法。」

然而，整體而言，她認為半導體行情將繼續存在，「半導體行情不只是循環初期。最好是長期持有。」

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)則關注Chipotle，「相信對許多投資人來說它將是個關鍵指標。」該公司20日發布財報。

他說，該公司的業績不僅可以更好地說明勞工、工資和食品通膨的現況，而且還將反映出Chipotle最近調升售價的影響。

從走勢圖來看，強生說，「也許即將出現一些挑戰。」雖然處於上升波段，但該股並未明顯走高。他說，進一步檢視，相對強弱指標(RSI)似乎即將跌破之前的超買水平。

他說：「一旦財報發表後跌破而出現股價修正，不會讓人驚訝。」

此外，強生也注意聯合航空，尤其是在delta新冠變種病毒繼續傳播之際。聯航定20日公布財報。

他說，「看來它將重新測試200日移動均線。」

他表示將密切關注該航空公司的獲利情況，因為這將是「一個很好的跡象，來檢視delta變種病毒是否讓旅各困擾，以及是否繼續搭乘飛機。」

變種病毒 投資 可口可樂

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