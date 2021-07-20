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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

財經簡訊

財經新聞組／整理

防錯誤訊息 YouTube加標籤

YouTube為推廣更可靠的健康訊息，將對一些影音加上標籤，以引導觀眾遠離過去一年多時間盛行的錯誤訊息。由於病例數和死亡數再次上升，YouTube面臨有關和疫苗有關的錯誤訊息問題。衛生總署上周呼籲科技公司針對錯誤訊息提供行動，並敦促採取行動，包括與研究人員共享數據。

羅賓漢預警 散戶交易將趨緩

股票交易App羅賓漢(Robinhood)預計最快下周掛牌上市，警告隨著散戶投資的榮景開始放緩，交易收入和新客戶成長可能會放緩。預計截至年9月30日止當季的營收將低於前一季，原因是交易活動水平相對於創紀錄高點有所下降，尤其是季節性問題和加密貨幣。

Peloton推健身電子遊戲

Peloton即將跨入電子遊戲業務。該公司發言人證實，這家健身自行車製造商正準備推出一款名為Lanebreak的App內購遊戲。Peloton警告，這款名稱未定的遊戲讓車手改變節奏和阻力水平，以達成各種自定目標並獲得獎勵。預計年底前進行Beta測試，並於2022年初正式推出。

維秘瘦身 新店退出購物中心

維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)正在進行改造。這家下月將由L Brands獨立分拆的內衣製造商的戰略之一就是遠離傳統購物中心。該零售商計畫在今年秋末推出3家「未來商店」的試點；其中一家新店將設在購物中心外的街區。並在2022年另外開設10個試點，大部分都在商場之外。

疫情又增溫 航空股重挫

美國航空類股暴跌，因新冠病毒病例上升引發對經濟復甦的擔憂，並特別嚴重打擊了與放鬆疫情管制關係最密切的產業。聯合航空下跌超過5%，而美國航空和達美航空均分別下跌超過4%和3%；西南航空也下跌接近3%。飛機製造商波音下跌4.94%，是道瓊工業平均指數中跌幅最大個股。

AMC接管洛城2電影院

全球最大連鎖電影院AMC Entertainment將新增2家洛杉磯據點。該公司表示將接管Fairfax附近Grove購物中心一家14廳電影院和Glendale的Americana購物中心18廳電影院的租賃權。這兩個據點以前都由Pacific Theatres經運，並歸房地產公司Caruso所有。

電影院 YouTube 美國

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