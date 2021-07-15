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吸金45億 Q2航太投資創新高

財經新聞組／綜合報導

根據Space Capital的最新報告，第2季對航太公司的私人投資達到45億元，創下該產業的新記錄。

Space Capital合夥經營人安德森(Chad Anderson)表示，「這是針對太空基礎建設投資有記錄以來最大單季金額，即使在第2季只有兩家航太公司以SPAC方式掛牌上市。」

Space Capital的報告將產業投資分為三個技術類別：基礎建設、分銷和應用。

首先是基礎建設，包括許多人直覺認定的航太公司，主要在製造火箭和衛星。這一行在投資人中大受歡迎，部分原因是億萬富翁正在進行太空競賽。維珍銀河(Virgin Galactic)的布蘭森爵士(Sir Richard Branson)趕在Blue Origin的貝佐斯(Jeff Bezos)之前，首次親自進行載人太空旅行，而馬斯克(Elon Musk)的SpaceX在開發巨大的火箭同時也正以驚人速度發射航太載具。

Space Capital報告中的另外兩個類別：分銷和應用，遍及依賴太空科技推展業務的公司。分銷代表聯接太空網路的地面接收技術，而應用程序包括依賴航太的服務，像是叫車或導航。

Space Capital總共追踪了1553家公司，自2012年以來這三個類別累計全球股權投資為1998億元。

基礎建設投資超過去年第3季創下的39億元單季記錄。安德森表示，今年「很有希望超過創紀錄的去年」；2020年總計籌集91億元。

本季激增主因募資逾10億元的OneWeb和募資6.5億元的Relativity Space等公司的「巨額融資」所推動。兩家經由與SPAC合併上市交易的航太公司AST SpaceMobile和Astra，分別集資達數億元。

Space Capital也在密切關注航太公司與SPAC合併的趨勢，預計今年下半年將為航太公司籌集超過80億元資金。

航太 投資 太空

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