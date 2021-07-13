投資汽車股 通用較福特吃香

隨著電動車競賽加速，汽車 股成為討論焦點。

Newton Advisors總裁兼創始人紐頓(Mark Newton)表示，在傳統汽車製造商福特和通用汽車(GM )之間，後者的技術走勢似乎更強。

Wedbush上周給予GM跑贏大盤評級，指該公司將受惠於「底特律電動車成長的再起」。

今年以來，GM股價表現不及福特，僅上漲40%，而福特的漲幅為64%。

紐頓說：「這兩支股票過去16個月都出現大幅上漲，」每支都上漲超過200%。「然而，在我看來，GM的確在兩者之間較為吃香。」

他引用GM相對福特汽車的走勢圖指出，GM不僅超賣，而且剛好觸及關鍵趨勢線，代表該是買進GM的時候了，「在許多不同的兩兩比較中使用這種走勢圖是沒錯的，我會建議投資 人參考。但總的來說，對於某些人來說，與其用14元買進福特，不如以58元買進GM來得更有吸引力。」

Federated Hermes投資組合經理人、股票策略師兼副總裁夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，有兩個宏觀經濟驅動因素可能會在不久的將來提振眾多汽車類股。

他指出，「有兩個關鍵主題在這裡產生聯繫。一個是電動車議題本身，從基本面和永續角度來看，這是一個長期的成長動力。」

「其次，它們都是價值周期性股票。過去幾個月汽車銷售出現的任何放緩或疲軟事際上都是因為供應不足，當然不是需求不足。」「我們認為這些供應鏈問題會自行解決。」

夏瓦隆表示，近期的快速成長、持續的電動車議題操作以及汽車類股估值仍偏低，讓投資汽車股成為有吸引力的交易，「這些股票的本益比只有8.5倍，或至少是高個位數，在我們看來，這代表了巨大的投資價值。」