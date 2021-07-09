克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，美國 經濟現狀一言以蔽之，就是：「帶有瓶頸的榮景。」也就是說，經濟景氣蓬勃興盛，美中不足的是供應出現瓶頸，而其中一部分瓶頸要歸咎於美國前總統川普 的貿易政策製造出一堆爛攤子。

克魯曼在紐約時報專欄撰文說，美國目前就業成長步調之快，是1984年以來僅見，國內生產毛額（GDP）或許也正迅速擴張（第2季官方數據尚未公布）；不過，此刻美國也遭遇眾多物資短缺，造成某些領域生產受阻、其他領域價格暴漲的局面。

有些缺貨情況已告化解，例如兩個月前木材因供不應求，行情比疫情前躍漲近四倍，但如今價格已從高點腰斬。然而，其他瓶頸似乎仍揮之不去，像是標準貨櫃供應不足，就使世界貿易受阻，專家估計短缺情況可能至少延續到年底。

影響更重大的是全球半導體晶片缺貨。這是因為今天矽晶片幾乎無所不在，缺貨問題不只影響電腦與智慧手機廠商，也打擊包括家電和汽車在內各式各樣的耐久財生產商。因此，晶片短缺限縮了汽車產量，迫使一些人改買二手車，帶動二手車價格飆漲，意外成為助長通膨的一大驅動力。

那麼，是什麼原因導致現在晶片大缺貨？克魯曼指出，解答之一是新冠肺炎疫情創造了一波奇特的景氣循環。民眾礙於居家防疫規定，無法出門上餐館，所以大舉裝修廚房；不能上健身房，所以大買派樂騰（Peloton）健身器材。在各項服務需求低迷不振之際，物品需求卻激增，由於現在幾乎每項物品都內建某種晶片，晶片嚴重缺貨不難理解。

但克魯曼說，若不是川普政府荒腔走板的貿易政策，現在晶片短缺不會這麼糟糕。

川普當初挑起美中貿易戰時，他和他的顧問顯然不是很懂現代世界貿易是怎麼運作的。比方說，他們似乎不明白，當今貿易不只是簡單的貨物交易（外國賣汽車給美國，美國賣飛機給他們）而已，而是牽涉到複雜的供應鏈，某件物品的生產往往需要全球各地分工合作始成。

從這個現實角度來看，克魯曼形容川普的關稅架構「愚蠢」：主要鎖定半導體這種中間財以及資本設備，這卻是美國廠商在全球市場競爭所必需。因此，許久研究發現，川普的關稅導致美國製造業聘僱人數不增反降。

克魯曼指出，川普貿易政策不僅設計不良，還受制於領導人善變、反覆無常的念頭，以致沒人知道哪些產品可能面臨新的關稅，或已課徵的關稅是否還會繼續實施。對高科技業、特別是半導體產業，川普開始施加出口限制，也是反反覆覆令人捉摸不定。這給廠商帶來極大的不確定性，妨礙企業預先做規劃。

對產品銷往美國市場的外國生產商來說，他們擔心突然面臨高額關稅，提高產能的動機缺缺。即使是美國生產商，也一樣欠缺投資的誘因，因為誰知道目前庇護他們的關稅保護傘會不會一夕間被撤除，也擔心自己的產品突然面臨出口禁令。

如果世界最大經濟體的貿易政策定於一尊，而這位領導人想法又隨看電視時興起的念頭時時在變，那麼，國際供應鏈很可能運作不良。

克魯曼強調自己並非自由貿易純粹主義者，政府有充分理由藉由政策確保供應鏈穩定可靠—— 拜登政府現在就朝這個方向去做。然而，重點在於，這種政策應該要由對問題了解透澈的人士來設計，且遊戲規則必須訂得夠明確，好讓企業能做商業規劃。

儘管克魯曼認為，眼前的供應瓶頸不至於妨礙美國經濟迅速復甦，但川普耍脾氣式的貿易政策確實造成實質的傷害，至今世人仍在付出代價。