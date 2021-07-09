克魯曼：晶片缺貨危機 川普難辭其咎
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，美國經濟現狀一言以蔽之，就是：「帶有瓶頸的榮景。」也就是說，經濟景氣蓬勃興盛，美中不足的是供應出現瓶頸，而其中一部分瓶頸要歸咎於美國前總統川普的貿易政策製造出一堆爛攤子。
克魯曼在紐約時報專欄撰文說，美國目前就業成長步調之快，是1984年以來僅見，國內生產毛額（GDP）或許也正迅速擴張（第2季官方數據尚未公布）；不過，此刻美國也遭遇眾多物資短缺，造成某些領域生產受阻、其他領域價格暴漲的局面。
有些缺貨情況已告化解，例如兩個月前木材因供不應求，行情比疫情前躍漲近四倍，但如今價格已從高點腰斬。然而，其他瓶頸似乎仍揮之不去，像是標準貨櫃供應不足，就使世界貿易受阻，專家估計短缺情況可能至少延續到年底。
影響更重大的是全球半導體晶片缺貨。這是因為今天矽晶片幾乎無所不在，缺貨問題不只影響電腦與智慧手機廠商，也打擊包括家電和汽車在內各式各樣的耐久財生產商。因此，晶片短缺限縮了汽車產量，迫使一些人改買二手車，帶動二手車價格飆漲，意外成為助長通膨的一大驅動力。
那麼，是什麼原因導致現在晶片大缺貨？克魯曼指出，解答之一是新冠肺炎疫情創造了一波奇特的景氣循環。民眾礙於居家防疫規定，無法出門上餐館，所以大舉裝修廚房；不能上健身房，所以大買派樂騰（Peloton）健身器材。在各項服務需求低迷不振之際，物品需求卻激增，由於現在幾乎每項物品都內建某種晶片，晶片嚴重缺貨不難理解。
但克魯曼說，若不是川普政府荒腔走板的貿易政策，現在晶片短缺不會這麼糟糕。
川普當初挑起美中貿易戰時，他和他的顧問顯然不是很懂現代世界貿易是怎麼運作的。比方說，他們似乎不明白，當今貿易不只是簡單的貨物交易（外國賣汽車給美國，美國賣飛機給他們）而已，而是牽涉到複雜的供應鏈，某件物品的生產往往需要全球各地分工合作始成。
從這個現實角度來看，克魯曼形容川普的關稅架構「愚蠢」：主要鎖定半導體這種中間財以及資本設備，這卻是美國廠商在全球市場競爭所必需。因此，許久研究發現，川普的關稅導致美國製造業聘僱人數不增反降。
克魯曼指出，川普貿易政策不僅設計不良，還受制於領導人善變、反覆無常的念頭，以致沒人知道哪些產品可能面臨新的關稅，或已課徵的關稅是否還會繼續實施。對高科技業、特別是半導體產業，川普開始施加出口限制，也是反反覆覆令人捉摸不定。這給廠商帶來極大的不確定性，妨礙企業預先做規劃。
對產品銷往美國市場的外國生產商來說，他們擔心突然面臨高額關稅，提高產能的動機缺缺。即使是美國生產商，也一樣欠缺投資的誘因，因為誰知道目前庇護他們的關稅保護傘會不會一夕間被撤除，也擔心自己的產品突然面臨出口禁令。
如果世界最大經濟體的貿易政策定於一尊，而這位領導人想法又隨看電視時興起的念頭時時在變，那麼，國際供應鏈很可能運作不良。
克魯曼強調自己並非自由貿易純粹主義者，政府有充分理由藉由政策確保供應鏈穩定可靠—— 拜登政府現在就朝這個方向去做。然而，重點在於，這種政策應該要由對問題了解透澈的人士來設計，且遊戲規則必須訂得夠明確，好讓企業能做商業規劃。
儘管克魯曼認為，眼前的供應瓶頸不至於妨礙美國經濟迅速復甦，但川普耍脾氣式的貿易政策確實造成實質的傷害，至今世人仍在付出代價。
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