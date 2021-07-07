克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 6月非農就業人數激增85萬人，比預期強勁。在所謂「失業救濟金太慷慨以致勞工重返工作意願低落」說法甚囂塵上之際，此數顯得尤其壯觀（最近多州刪砍加碼版失業津貼尚未反映在這份報告上），顯示雇主還是有辦法大舉增聘。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文指出，不宜過度解讀一個月的數據，畢竟新冠肺炎疫情造成經濟陷入混亂，從這堆亂象復甦的過程出現異常雜音，主要反映統計人員為修正季節變動等因素而做了標準調整，但這些調整在經濟仍受疫情扭曲之時並不太適用。

話雖如此，克魯曼認為，截至此刻，經濟學家手上已累積夠多數據，足以宣告美國經濟正呈現一片榮景。事實上，美國此刻經濟繁榮強到連在野的共和黨人都改變說法，從原先聲稱美國就業市場將面臨數十年來最糟表現（顯然是誤判），改口稱讚2021年就業數據這麼強其實要歸功於前任總統川普……在2017年減稅。

為協助讀者理解美國這波經濟復甦有多強，克魯曼特別拿來與協助雷根贏得1984年總統大選的「美國之晨」景氣繁榮作比較。

美國總統拜登 1月上任迄今，美國就業人口已擴增300萬人，或平均每月增加60萬個工作；相形之下，在1984年總統大選前一年，美國平均每月增加34萬個工作。持平而論，雷根時代的就業增長是與較低基期相比，所以比較成長率會更適當；但就算比成長率，拜登主政下的經濟也占優勢：以年率計為5%，相較於1983-1984時期的4.4%。若比較工作年齡人口的就業情況，差異會更大：1980年代每年約成長1%，最近幾年則停滯不前。

再來比較兩段繁榮期背後的驅動因素。

共和黨人士長久來把一切美事都歸功於減稅。還記得前民主黨籍總統柯林頓加稅時，共和黨幾乎人人異口同聲預言經濟大禍將至，不料柯林頓任內出現一片經濟榮景，於是共和黨人又改口說1990年代末的經濟繁榮肇因於雷根1980年代初減稅。但真相是，1983-1984美國榮景大致應歸功於聯準會（Fed）在1982年降低利率，而不應把那麼多功勞記在雷根身上。

那麼，2021年美國就業大幅成長，拜登占多大功勞？克魯曼說：「並非全部，但占相當大的部分。」

首先是拜登上任後推出規模1.9兆美元的「美國紓困計畫」，大幅提升美國消費者的購買力，是驅動經濟成長的一大力量。更重要的是，在拜登政府主導下，疫苗 接種率迅速升高，導致染疫人數和死亡率陡降。克魯曼表示，之前他和一些經濟學家就預言，一旦疫情減退讓經濟能重啟，美國就可望迎來V型復甦；如今疫苗接種成功，已使那個時刻來臨。

當然，疫苗本身早在拜登上台前就已研發出來，川普政府下令採購數百萬劑疫苗也有功勞，但疫苗的快速分配施打更有賴政治領導力的展現，拜登政府比前任者採取更強而有力的行動協調疫苗的配發與施打。質疑政治領導力有何重要的人，可瞧瞧美國各州疫苗接種率的差異：票投拜登的州，居民接種率遠高於投給川普的州。

總之，美國又迎來另一波「美國之晨」繁榮期，而就促成榮景的功勞而論，拜登此刻比雷根當年更當之無愧。

不過，克魯曼警告，接下來仍有可能出差錯，特別是疫苗接種率已減緩，部分因素是在「紅州」受到阻力，而在為數龐大的美國民眾仍未打疫苗的情況下，不無可能爆發新一波疫情。再者，克魯曼雖認為當前通膨只是「暫時」問題，但也無法排除誤判的可能性。

也就是說，短期經濟成功並不能保證長期成果。別忘了雷根對經濟繁榮洋洋得意了幾年後，美國就陷入普遍的經濟絕望。

只是就眼前而言，的確是經濟好消息頻傳，而拜登功不可沒。