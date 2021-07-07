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無法試衣推升退貨率高 虛擬科技解圍 降低36%

財經新聞組╱綜合報導
店家以疫情限制關閉試衣間。（路透）
店家以疫情限制關閉試衣間。（路透）

由於疫情相關限制，不少服飾店的試衣室仍然關閉，消費者無法在店內試衣。因此有些顧客會先買下中意產品，到另一家百貨公司去試穿。找到適合尺寸後，立即將其餘商品退貨。

去年春天，從Gap到Lululemon再到American Eagle等零售商被迫關店數周。即使之後重新營業，許多業者仍然選擇關閉試衣室，以防止病毒傳播，直到現在依舊如此，像是Zara。

消費者對此很頭痛：無法在店內試穿商品，就只能先採購許多不同尺寸商品，然後再看看哪些商品適合居家穿著。購物者在網站上尋找衣服或鞋子時也一樣，先採購兩種甚至三種尺寸的商品。對企業來說，這種情形導致退貨率飆升，推高成本。就連全美最大零售商沃爾瑪也都得尋找解決試衣室困境的方法。

根據美國零售聯合會(NAR)的研究，去年消費者退貨商品約達4280億元，占零售總額的10.6%。NRF表示，服裝在其中占12.2%，並補充說，每10億元銷售額會讓零售商平均產生1.06億元的退貨。

Coresight Research對401名美國購物者進行的調查發現，從2020年3月到2021年3月，有42.4%的人退回不需要的產品，其中服裝是退貨最多的產品，幾乎是電子產品的兩倍。在退貨10大原因中，「購買只為試穿」排名第7。

零售商現在正在轉而向多年致力發展科技的小型新創企業取經，以解決這個問題。

行動體型測量技術公司3DLook最近推出名為「YourFit」的新平台，打算向更多服裝零售商提供。它讓購物者虛擬試穿，並根據用戶體型做出尺碼建議。這項技術主要是透過電腦或智慧手機的虛擬體驗，向客戶準確展示穿上服裝的樣子。

最看好虛擬試衣間技術的是沃爾瑪，該公司在5月宣布收購以色列新創公司Zeekit，以迎合在其網站上購買服裝的客戶。

Zeekit表示，其虛擬試衣間將退貨率降低36%。它的客戶包括梅西百貨和運動鞋製造商愛迪達。

臉書也在研究使用擴增實境(AR)技術來虛擬試衣。Snap也在3月收購尺碼技術公司Fit Analytics。

零售商 美國 沃爾瑪

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