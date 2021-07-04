疫情陰霾漸散 美獨立紀念日消費熱潮加溫

美國 2019冠狀病毒疾病疫情 趨緩，各地鬆綁或完全解除防疫限制。獨立紀念日週末旅遊人潮再現，民眾紛紛走向戶外野餐或看煙火，帶動的消費熱潮有助經濟進一步復甦。

去年此時，美國深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅，國慶活動縮小規模或停辦，許多民眾顧及健康安全而選擇待在家。時隔一年，美國大規模施打疫苗成功壓制疫情，獨立紀念日節慶氣氛濃厚許多。

根據美國全國零售聯盟（NRF）獨立紀念日資料中心，去年全美僅76%民眾表示打算慶祝獨立紀念日，今年打算過節的民眾比例提升至84%，接近2019年的86%。

這份6月上旬調查近7900名消費者的報告顯示，美國民眾過獨立紀念日的主要方式是戶外野餐、烤肉，因此，占民眾消費最大比例的是食品。

全國零售聯盟估計，今年獨立紀念日全美民眾購買食品總額將達75.2億美元，高於去年的65.2億美元。經換算，平均每人預計花費80.54美元購買食品，創2014年數據開始彙編以來新高。

美國獨立紀念日另一傳統是施放煙火。全國零售聯盟估計，全美民眾今年花費約15億美元購買煙火，與去年相去不遠。

去年因2019冠狀病毒疾病威脅，全美約80%煙火施放活動取消。今年情況大不同，33%受訪消費者表示將現場觀看獨立紀念日煙火；白宮 也鼓勵民眾群聚觀看煙火施放，象徵美國實現「獨立」，擺脫新型冠狀病毒威脅。

另一方面，個人財務網站WalletHub探究美國民眾今年打算如何消費度過國慶假期，根據估計，近4700萬民眾今年打算在獨立紀念日週末期間到離家50英里（約80公里）以外的地方旅行。

此外，美國民眾預計在獨立紀念日當天吃掉1.5億根熱狗，花費逾14.5億美元購買啤酒及紅酒。