我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁閃辭

變種病毒歹戲拖棚 南韓製藥廠押注新冠療程續夯

疫情陰霾漸散 美獨立紀念日消費熱潮加溫

中央社／紐約4日專電

美國2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，各地鬆綁或完全解除防疫限制。獨立紀念日週末旅遊人潮再現，民眾紛紛走向戶外野餐或看煙火，帶動的消費熱潮有助經濟進一步復甦。

去年此時，美國深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅，國慶活動縮小規模或停辦，許多民眾顧及健康安全而選擇待在家。時隔一年，美國大規模施打疫苗成功壓制疫情，獨立紀念日節慶氣氛濃厚許多。

根據美國全國零售聯盟（NRF）獨立紀念日資料中心，去年全美僅76%民眾表示打算慶祝獨立紀念日，今年打算過節的民眾比例提升至84%，接近2019年的86%。

這份6月上旬調查近7900名消費者的報告顯示，美國民眾過獨立紀念日的主要方式是戶外野餐、烤肉，因此，占民眾消費最大比例的是食品。

全國零售聯盟估計，今年獨立紀念日全美民眾購買食品總額將達75.2億美元，高於去年的65.2億美元。經換算，平均每人預計花費80.54美元購買食品，創2014年數據開始彙編以來新高。

美國獨立紀念日另一傳統是施放煙火。全國零售聯盟估計，全美民眾今年花費約15億美元購買煙火，與去年相去不遠。

去年因2019冠狀病毒疾病威脅，全美約80%煙火施放活動取消。今年情況大不同，33%受訪消費者表示將現場觀看獨立紀念日煙火；白宮也鼓勵民眾群聚觀看煙火施放，象徵美國實現「獨立」，擺脫新型冠狀病毒威脅。

另一方面，個人財務網站WalletHub探究美國民眾今年打算如何消費度過國慶假期，根據估計，近4700萬民眾今年打算在獨立紀念日週末期間到離家50英里（約80公里）以外的地方旅行。

此外，美國民眾預計在獨立紀念日當天吃掉1.5億根熱狗，花費逾14.5億美元購買啤酒及紅酒。

美國 疫情 白宮

上一則

原油還會漲？沙國與阿聯爭端白熱化 OPEC+今續談判

下一則

油價飆升加上競爭多 塑膠製造商有苦難言

延伸閱讀

美國245歲生日 各地舉辦慶祝活動防疫不鬆懈

美國245歲生日 各地舉辦慶祝活動防疫不鬆懈
國慶連假現出遊潮 3天逾625萬人搭機

國慶連假現出遊潮 3天逾625萬人搭機
搶拍國慶煙火 紐約華人攝影愛好者難掩興奮 等10小時

搶拍國慶煙火 紐約華人攝影愛好者難掩興奮 等10小時
AIT國慶日推非賣品「美國愛台協會啤酒」

AIT國慶日推非賣品「美國愛台協會啤酒」

熱門新聞

遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
國慶長周末人潮大群聚 恐釀第四波疫情

國慶長周末人潮大群聚 恐釀第四波疫情
中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎

中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎