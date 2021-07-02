豐田美國 銷量 上季超越GM

豐田汽車上季美國銷量首次超過通用汽車(GM)，預計將成美國最會賣車的車商。豐田汽車報告，4月至6月美國銷量為68萬8813 輛。相比之下，GM第2季銷量為68萬8236輛。 豐田超出預期，而GM則略低於預期。排名重新洗牌主因全球晶片短缺嚴重阻礙生產。日本車商比美國同業更能應對危機。

散戶炒股利器 羅賓漢申請IPO

平價交易平台羅賓漢(Robinhood Markets)為今年最受期待的IPO之一，文件顯示其快速成長帶進1800萬散戶和超過800億元的客戶資產。與最近許多IPO不同，Robinhood去年實現獲利，2020年營收達9.59億元，淨利為745萬元，而2019年為營收2.78億元，虧損1.07億元。

聯邦赤字 年底估達3兆元

根據國會預算辦公室(CBO)最新估計，到2021財年底，聯邦政府赤字將達3兆元，較上次預測增加33%。由於推出多項應對疫情的紓困措施，國會今年預算缺口相當於GDP的13.4%，為1945年以來的次高水平，僅次於2020年。2020年政府赤字為3.13兆元，本財年前8個月已達2.06兆元。

馬斯克 批ULA 靠政府存活

億萬富翁馬斯克推文槓上波音公司和洛克希德馬丁公司的火箭製造合資企業聯合發射聯盟(ULA)。爭論的核心是馬斯克認為ULA得到政府的大力支持，但ULA強烈否認。馬斯克推文指出，如果沒有國防部的金援，ULA根本活不下去。

5G、電動車晶片 美光看好

美光科技CEO梅赫羅特拉(Sanjay Mehrotra)表示，隨著全球經濟從疫情中復甦，5G和電動車的晶片需求將出現巨大增長。他將電動車形容為「裝上輪子的數據中心」，其餘無線網路技術需求更是創造需求的重要來源。美光上季銷售和獲利優於預期，對本季財測也超過分析師估計。

Krispy Kreme掛牌 大漲23%

1日掛牌交易的Krispy Kreme股價1日雖開盤持平，但收漲23.53%。這家甜甜圈連鎖店30日將其IPO定價為每股17元，遠低於其每股21至24元的區間。1日首筆交易為16.30元，但即後迅速反彈，收盤價格為每股21元。這次股票發行為該公司募集5億元，隱含估值為27億元。