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巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

編譯林聰毅／綜合外電
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

股神巴菲特及其老友兼事業夥伴孟格（Charlie Munger）在接受財經網站CNBC專訪時為小企業抱屈，認為這類公司受到新冠肺炎疫情的不平衡影響，他們對鄉民交易平台Robinhood持負面看法，並提醒保證金過高的危險，呼籲要實施更嚴格的規範。

在波克夏5月股東年會後，他們兩人在副董長孟格位於洛杉磯家的後院接受CNBC採訪，這段訪談並於6月29日播出。以下是兩人的談話重點：

在疫情影響方面，巴菲特說：「我知道已有數十萬或數百萬的小企業受到可怕的傷害。但絕大多數大企業都安然無恙，除非它們碰巧是郵輪、酒店或其他業者。」

孟格則表示，他相信在疫情過後，許多商務旅行及其他事情都回不來了，「很多人發現他們不需要在辦公室。我認為各種事情都會發生，我們以前做的事情不見得都能回來。」孟格並表示：「有些人做得比美國更好。」他指的是中國積極因應新冠病毒及其之來的經濟復甦。

當被問到對Robinhood的看法時，巴菲特說：「Robinhood並未鼓勵人們購買非常、非常、非常低成本的指數型基金，並且持有50年。」「我跟你保證，你在那兒不會得到這種建議。反之，你會得到如何交易選擇權的建議。」

孟格則稱這款股票交易應用程式（App）是「一家偽裝成受尊敬企業的賭場」。他並暗示，像Robinhood這類App不是沒有手續費，因為真正的成本（即訂單流的支付過程）是看不見的。孟格說：「這基本上是一種齷齪的、聲名狼藉的運作。」

對於今年稍早避險基金Archegos Capital破產導致市場波動和幾家銀行蒙受慘重損失，孟格呼籲要對保證金實施更嚴格的規定。

在使用Zoom方面，有別於老友兼商業夥伴孟格，巴菲特並不是Zoom會議的忠實粉絲。90歲的巴菲特說：「我有過一或兩次（使用經驗），整個螢幕上都是人。我就是不認為這會增加體驗。」「我發現，電話是一個非常令人滿意的工具。」

孟格每天使用這項服務三次。他說：「我認為Zoom已蔚為風潮。」「它就是增添了許多便利。」巴菲特打趣說：「好吧，尤其是當你（孟格）已經97歲了。」

巴菲特 疫情 App

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