我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

股價頻創新高 Target後勢仍佳

財經新聞組／綜合報導

大型零售商目標百貨(Target)股價不斷創下新高紀錄。該股28日連續第5個交易日創新高。今年以來上漲37%，是史坦普500指數漲幅的2倍多。Cowen將該公司列為Z世代最青睞的零售品牌之一。

Laffer Tengler Investment投資長騰格勒(Nancy Tengler)看好Target會繼續上漲，「這家公司似乎正在火力全開，最近更是提高股利32%，以表達對未來獲利成長的信心。它們上季的業績表現十分出色。」

目標百貨在財報中指出，其第1季銷售額成長23%。該公司將大幅上揚的店內銷售額歸功於疫苗接種率提高和經濟重新開放。

騰格勒說，「就貼近美國人口的店面數而言，它們占有非常有利的優勢。在美國60分鐘內可抵達的店面中，它們占有94%。多年來，亞馬遜投資數十億元致力追趕，而目前的抵達率只有77%。」

她說，「它的股價表現非常好，所以可以繼續耐心等待，它還有更多其他優點值得一提。」

受到Cowen尋找年輕人偏好股票的啟發，Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)在零售類股之外尋找他看好的股票。

他表示，「我們看好動視暴雪。它以「決勝時刻」(Call of Duty)系列而聞名。自去年12月突破非常重要的阻力點之後，該股就一直在200日移動均線上方盤整。」

他說，「我們的假設是，只要它能繼續維持在90元的支撐點之上，年初以來的區間盤整格局就更有可能突破走高。」

動視暴雪29日收於95.61元。較2月創下的歷史高點低9%。

目標百貨 美國 投資

上一則

財經簡訊

下一則

雖回吐盤中升幅 史指仍續收新高

延伸閱讀

看好疫情後旅遊業復甦 聯合航空將採購270架飛機

看好疫情後旅遊業復甦 聯合航空將採購270架飛機
彭博防疫排名 台灣慘摔第44 航班載客力墊底

彭博防疫排名 台灣慘摔第44 航班載客力墊底
Vimeo前景看好 唯恐再探低點

Vimeo前景看好 唯恐再探低點
高球場遇雷擊 新州70歲男當場死亡

高球場遇雷擊 新州70歲男當場死亡

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代夢魘重現？克魯曼：通膨恐慌上周被撲滅

2021-06-23 12:42
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留