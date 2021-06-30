股價頻創新高 Target後勢仍佳

大型零售商目標百貨 (Target)股價不斷創下新高紀錄。該股28日連續第5個交易日創新高。今年以來上漲37%，是史坦普500指數漲幅的2倍多。Cowen將該公司列為Z世代最青睞的零售品牌之一。

Laffer Tengler Investment投資 長騰格勒(Nancy Tengler)看好Target會繼續上漲，「這家公司似乎正在火力全開，最近更是提高股利32%，以表達對未來獲利成長的信心。它們上季的業績表現十分出色。」

目標百貨在財報中指出，其第1季銷售額成長23%。該公司將大幅上揚的店內銷售額歸功於疫苗接種率提高和經濟重新開放。

騰格勒說，「就貼近美國 人口的店面數而言，它們占有非常有利的優勢。在美國60分鐘內可抵達的店面中，它們占有94%。多年來，亞馬遜投資數十億元致力追趕，而目前的抵達率只有77%。」

她說，「它的股價表現非常好，所以可以繼續耐心等待，它還有更多其他優點值得一提。」

受到Cowen尋找年輕人偏好股票的啟發，Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)在零售類股之外尋找他看好的股票。

他表示，「我們看好動視暴雪。它以「決勝時刻」(Call of Duty)系列而聞名。自去年12月突破非常重要的阻力點之後，該股就一直在200日移動均線上方盤整。」

他說，「我們的假設是，只要它能繼續維持在90元的支撐點之上，年初以來的區間盤整格局就更有可能突破走高。」

動視暴雪29日收於95.61元。較2月創下的歷史高點低9%。