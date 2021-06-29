迪士尼郵輪試航 延至下月

迪士尼郵輪公司表示，由於少數搭乘者對新冠病毒的測試結果不一致，該公司將延後其首次試航。迪士尼夢想號(Disney Dream)原定29日從佛州Canaveral港啟航，搭載300名自願參加「模擬」巡航的員工。但這次試航被延後到下個月，等待批准。

大摩股利倍增 回購120億元股票

在通過聯準會(Fed)壓力測試後，華爾街大銀行紛紛調升股利並回購股票。其中摩根史坦利將股利增加一倍，最為激進；並宣布最新的120億元股票回購計畫。該行表示，從第3季開始，其股利將提升至每股70分，並在2022年6月前回購最高120億元自家股票。

電動車新創公司 借殼上市

Electric Last Mile Solutions 28日在那斯達克上市掛牌，成為投機性電動車新創公司經由與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市的最新一家企業。該公司股票代碼為「ELMS」，總部位於密西根州，計畫今年秋天在印第安納州的工廠開始生產小型電動商用貨車。

博通、聯發科 挺輝達併ARM

雖其他公司表示擔憂，美國 晶片巨頭博通(Broadcom)卻站出來支持輝達(Nvidia)以400億元收購英國晶片設計商Arm的交易。目前反對者包括高通和各國競爭機構。除了博通外，全球最大行動晶片開發商聯發科和Marvell也表達支持。

臉書訴訟利多 市值首破1兆元

臉書市值28日首次跨越1兆元門檻。這家社群媒體公司是繼蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet之後，第5家達到這個里程碑的美國企業。在聯邦法院裁決駁回美國聯邦貿易委員會(FTC)和州檢察長聯盟提出的反壟斷投訴後，該公司股價收漲4.2%至355.64元。

女版巴菲特 要設比特幣 ETF

被譽為女版巴菲特的知名投資人伍德(Cathie Wood)操盤的方舟投資(Ark Invest)向美國證券交易委員會(SEC)提交申請，設立一個比特幣交易所交易基金(ETF)。伍德長期看好比特幣多頭，一直在買進與其相關的數位資產。根據SEC的文件，這支ETF的投資目標是追踪比特幣的表現。