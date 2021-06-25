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製造業：勞力短缺仍是供應鏈最大問題

財經新聞組╱綜合報導

全國製造商協會(National Association of Manufacturers)CEO蒂蒙斯(Jay Timmons)表示，供應鏈中斷和物價上漲趨勢並未減弱。

蒂蒙斯表示，由於勞動力短缺和供不應求，「成本壓力不斷上升」。「這樣的結果是為製造終端成品的製造商上游許多供應鏈造成了瓶頸。」

全國製造商協會是美國最大製造商貿易組織，他表示，隨著經濟繼續從新冠疫情大流行的低點復甦，他希望未來不會出現供應瓶頸。

然而，他補充說，「現在這的確仍是個問題，製造商正在盡最大努力解決。」

根據德勤(Deloitte)和製造業研究所(The Manufacturing Institute)的一項新研究，美國的製造業技能差距預計到2030年將出現210萬個職位空缺，可能會使美國經濟損失高達1兆元。研究顯示，到2030年，美國的製造商有400萬個工作崗位有待填補。

即使製造業已經恢復疫情期間流失的63%工作崗位，但在該研究中接受調查的大多數製造商仍預計，在2021年及以後要吸引和留住勞工將面臨長期挑戰。調查顯示，找到合適的人才也比2018年難上36%。

蒂蒙斯說：「這種技術差距如果想要填補，可能需要很多很多年。」「它過去在疫情期間最低水平曾降至最低水平30萬個空缺。但如今，空缺數已達驚人的85.1萬個。」

為了在2025年前將這些數字減少60萬個，蒂蒙斯表示，協會正在努力吸引新生世代從事「當代」製造業。他指出，現在有27%的父母會建議將製造業作為子女的職業。協會希望到2025年時這個數字可能增加到50%。

蒂蒙斯說：「我們知道，製造商非常重視美國本土投資，雇用美國勞工。」他補充說，由於歷來政策支持積極就業創造率，同時未來政府更支持重大基礎設施投資，製造業正在「逐漸走強」。

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