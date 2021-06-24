史指反彈暫歇 那指續創新高

史坦普500指數 回吐早盤升幅，收盤下跌，因市場反彈行情暫時休息。

史指下跌4.6點或0.11%至4241.84點，3個交易日來首度下跌，較歷史高點仍低0.4%。道瓊工業平均指數下跌71.34點或0.21%收3萬3874.24點。那斯達克綜合指數表現相對較好，上漲18.46點或0.13%至1萬4271.73點，再創歷史收盤新高。

領跌史指的是公用事業類股，下跌1.1%，而消費性必需品和材料也出現小幅下跌。

隨著油價持續上漲，包括埃克森美孚(Exxon Mobil)在內的能源股攀升。布蘭特原油23日突破每桶75元，觸及2年高點。西方石油 (Occidental Petroleum)上漲3.17%，而德文能源(Devon Energy)上漲1.96%。

部分主要科技股支撐大盤走勢。特斯拉 上漲5.27%，而Netflix上漲0.77%，臉書也上漲0.46%。

即使今日下跌，但史指本周仍上漲1.8%，自上周聯準會(Fed)意外政策轉變引發的拋售中反彈。Fed預計今年通膨將比以前高得多，同時暗示最快在2023年升息2次。

6月史指和那指都呈上揚，分別上漲0.9%和3.8%。道指則由於開拓重工和摩根大通疲軟，本月仍處下跌。