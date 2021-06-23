疫期身材變形新裝需求高 零售商祭折扣搶攻商機

疫情期間身材變形，新裝需求攀升。（路透）

無論亞馬遜 和沃爾瑪 本周Prime會員日宣傳什麼，購物者多半只會想到服裝，因為在準備與朋友和家人團聚前，必須遮掩一下疫情 期間走形的身材。

服裝領域的競爭比以往任何時候都更加激烈。亞馬遜最近取代沃爾瑪成為美國最大服裝銷售商，兩家公司都希望吸引追求時尚的購物者，而不僅是只想穩住基本盤。

亞馬遜Prime會員日從21日開始，到22日結束。沃爾瑪同一時間也推出銷售活動「Deals for Days」，從20日開始一直持續到23日。其他專精於服裝的零售商也提供自有優惠活動，包括Target、Kohl’s和二手網站ThredUp。

無論是網站或實體店面，沃爾瑪都提供連衣裙、短褲和其他衣櫃新品，最高可享受60%的折扣。

亞馬遜在Prime會員日前2周開始大幅降價，現在推出「The Prime Day Big Style Sale」，包括高達40%折扣的運動裝和家居服，而亞馬遜自有服裝品牌則打7折。

在疫情期間，由於消費者幾乎沒有裝扮的必要，服裝銷售大幅下降，但情況已經逆轉。根據追踪零售趨勢的NPD集團數據，今年至今服裝銷售額較2020年同期增加了46%，較2019年同期增加7%。

NPD服裝行業分析師祖莫(Kristen Classi-Zummo)表示，三大因素推動了服裝銷售：民眾開始出門，為秋季重返辦公室和教室預做準備。寬鬆牛仔褲成為新時尚潮流，人們尋求與其相配的上衣和鞋子。

然後，有些人穿不下舊衣服。根據NPD春季對消費者的調查，近40%的女性和30%的男性表示需穿上新新尺碼服裝，因在家健身有成，或者因為吃太多零食導致身材變形。

疫情甚至將那些喜歡前往購物中心實際感受衣服的購物者推向網購和App。根據NPD數據，2019年網購服裝支出約占服裝總銷售額24%；到2020年，這個比率上升到34%。