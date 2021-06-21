不論遺產多寡 慎選遺囑執行人

專家說，制訂遺產計畫時，選定遺囑執行人值得再三深思。這位執行人將依照您的遺囑將您的希望一一落實，而且萬一您離世前失去行為能力，這位執行人可代做決定。

遺囑執行人身負重任，並非隨便找個人就能扮演好這個角色。

俄克拉荷馬州 塔爾薩市律師事務所Hall Estill遺產規畫律師兼董事戴維斯（Samantha Weyrauch Davis）認為，無論遺產多寡，指定執行人至關重要，要仔細考量。

「遺產」是指一個人死亡時所擁有的一切，包括財務帳戶、房地產和其他財產，而「遺產計畫」（estate plan）是為了確保遺願得以在死後一一實現。

假如死亡時沒有預立遺囑（或稱「無遺囑死亡」，dying “intestate”），亡者居住州的法院將裁定由誰獲得遺產，過程公開，只要任何一個可能繼承人對於什麼才是合法財產意見分歧，這個過程便可能一團亂；此外，如果亡者的孩子是未成年人，卻未預立遺囑、沒有其他文件用以指定監護人，法院也會裁定由誰接手照顧。

該如何找到稱職的遺產計畫或遺囑執行人、以及能夠在您死前接受委託代為做出財務及醫療決定的人選？以下是專家提出的幾個要點：

●執行人 身負重任

這個人要負責很多事，舉凡向法院提交遺囑到清償債務、關閉帳戶以及確保依遺囑分配剩餘資產等等。（註：某些資產如退休帳戶和人壽保險單是根據帳戶指定受益人分配，而非遺囑）

既然身負重任，執行人必須值得信賴，而且做事有條有理；戴維斯說，所託之人還要能兼顧這項任務和他們自己的生活。

根據線上軟體供應商estateexec.com，處理遺產平均花費近16個月，遺產價值低於1萬元所費時間平均11個月，價值超過500萬元最長要花42個月的時間，相當於三年半。

戴維斯提醒，假如想委託共同執行人，務必確保這些執行人彼此可合作，分擔職責可能會讓任務的執行過程變得更複雜。

戴維斯通常建議客戶讓一個人獨自擔任執行人，需要簽名時只要一人簽名，如果採共同執行，必須兩人簽名，拖長時間，有時很麻煩。

敲定遺囑前先詢問心目中的人選是否願意擔任遺囑執行人，也是明智之舉。亞特蘭大 Transition Planning & Guidance創辦人珀索德（Niv Persaud）是認證財務規畫師，他說，應該和心目中的人選談一談期望，執行人不好當，您的邀約可能被拒絕。

即使對方接受委託，最好另外指定緊急執行人（同樣要事先徵求同意），以因應臨時變化。

如果您在遺產計畫中創立信託並選擇受託人（trustee），也要比照選擇執行人的原則物色適當人選。萬一很難從生活周遭找到適合的人，可尋求專業人士幫忙，例如委託律師、會計師或信託公司（或銀行信託部門）。

已婚夫婦通常指定另一半為遺囑執行人；務必仔細考慮備用人選。

此外，戴維斯說，遺囑執行人會根據州法獲取適量費用，例如，在俄克拉荷馬州，費用以不到資產1%起算，取決於遺產金額大小。

●授權書 要寫兩份

專家說，值得為授權書（Powers of attorney）起草兩份單獨文件，其中之一適用於醫療決定，另一份適用於財務， 許多人針對這兩大類分別指定單一個人打理。

針對醫療，當您失去行為能力而必須做出重要醫療決定時，擁有授權委託書的人便可代為決定，假如您備有「生前遺囑」（living will），有助於引領代理人做決定。

就如同指定執行人，請人依授權書辦事時應事先確保對方感到自在、心甘情願；珀索德說，甚至應該前讓對方充份了解您的意願（諸如不要插管搶救等等）。

對於財務授權書，受託辦事者應具有與執行人相同的功能，當您無法親自打理時，這個人將能夠代您處理財務（諸如付帳單 或處理其他金錢問題）。

除了物色人選，您可自行決定受託人被授予的權限，例如，可登入帳戶付帳單，但不能做投資決策。

●三、五年 重新審視

戴維斯說，通常應每三到五年重新審視遺產計畫，即便只簡單包含一份遺囑，如果經歷重大生活變化如離婚、孩子出生、獲得重大資產等，更值得儘早檢視。

隨著時間推移，每個人的健康或判斷力可能生變，因此，時時確認受託人仍能承擔責任才是上上策。