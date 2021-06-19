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波音737MAX10新機 華盛頓州上空首航 後年載客

編譯陳律安／綜合外電
波音公司最暢銷單走道窄體客機家族的最大機型737 MAX 10展開首航，預計2023年正式啟用。(美聯社)
波音公司最暢銷單走道窄體客機家族的最大機型737 MAX 10展開首航，預計2023年正式啟用。(美聯社)

波音公司（Boeing）最暢銷單走道窄體客機家族的最大機型737 MAX 10展開首航，預計2023年正式啟用。另一方面，儘管飛航旅行回溫讓航空業者終於有意願採購飛機，但波音、空中巴士等製造商仍提供大幅度折扣求售新機，因為二手客機相當便宜，形成自家產品互相競爭的局面。

波音737 MAX 10在18日於華盛頓州上空完成歷時約2.5小時的首航飛行，當地時間中午12時38分返回西雅圖附近的倫頓市立機場。這款機型可容納230席座位，不僅比737 MAX 9的178-220席多，也可拉近與空巴A321neo之間的載客量差距。

A321neo座位數達185-240席，稱霸窄體客機的高端市場，此市場過去20年價值達3.5兆美元。

然而，737 MAX 10的首航異常低調，有別於以往熱烈的公關宣傳。此前，波音經歷兩起墜機事故導致737 MAX系列停飛20個月，以及新冠疫情的雙重衝擊。這款新機型預計2023年正式啟用，還須通過數個月的測試與安全認證工作。

華爾街日報另報導，波音正提供慷慨折扣讓航空業者購買庫存的737 MAX客機。此前MAX聲譽受損，讓波音有理由重視銷量甚於利潤率，但其實還有另一個因素正在發酵，連空巴也受影響，那就是在二手市場上，購買波音和空巴的飛機非常便宜，尤其是較大的機型。

根據國際顧問業者Ishka最新估價，一架機齡15年的波音737今年4月的價格，比去年1月便宜20%，已較年初時的28%跌幅收斂；寬體的777-300ER則便宜45%，也較年初時的近50%跌幅收斂。這代表，這些先前在航空公司縮減機隊時、受創較重的老舊飛機，已在二手市場重新站穩腳步，且估價可能進一步攀高。

英國Flypop、Pragusa和西班牙World2Fly等新興航空公司，正選擇租賃二手的空巴A330。當折扣幅度超過35%，就算是機齡五年、不受市場青睞的機型，對航空公司而言都能帶來出色的經濟效益。

然而，更現代的二手寬體客機價格仍持續下跌，反映航空業者仍看壞國際航線的業績表現。

飛機製造商對此應感到擔憂，因為廉價的二手客機，可能對自家新飛機銷售業務構成嚴峻挑戰。

華爾街 疫情 華盛頓州

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