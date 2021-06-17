商品火熱 專家：回跌就是買點

該是買進大宗商品的時候了嗎？Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，雖然銅、玉米、大豆和木材價格在過去一周下跌，但隨著經濟重新開放進入快速發展階段，相關操作可能仍然非常值得。

他表示：「如果它們進一步疲軟，我將會進場買進。」他重申早先的預測，亦即大宗商品正在進入多年牛市。

馬利說，關鍵在於耐心，因為部分商品的正從極度超買水平回落。他採用相對強弱指數 (RSI)來追踪超買和超賣情況，這有助於衡量特定個股的動能。

他說，舉例而言，銅最近「比2011年高峰時更超買」，並指稱其為其他大宗商品價格的「代表」，「它仍然有點超買，因此在今年夏天它可能會進一步下跌。但隨著時間演進，它也代表一個很好的買進機會。」「而且不僅是大宗商品，與其相關的股票 也將成為整個夏季走弱時可買進的目標。」

Rockefeller Capital Management旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，聯準會 (Fed)應對通膨的方式也將推動大宗商品價格。

他表示：「觀察他們是否繼續以如此快的速度向經濟注入資金會是很有趣的事。」「這將說明大宗商品的走勢以及通膨的去向。」

最近大宗商品價格下跌引發人們懷疑對通膨的擔憂已達頂峰。其他人指出，消費者和生產者物價歷史性的漲幅是讓人持續關注的原因。

巴皮斯表示，從長遠來看，通膨小幅回升可能有利經濟，「請記住，漸進式通膨可能對經濟有利，而且過去有多少年已沒有經歷過這種情況了？」「只要不是快速飆升或長期持續，相信你會看到Fed持續看好未來發展的正向立場。」