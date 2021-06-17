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財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸申請量 終止連3減

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節調整後指數，上周總房貸申請量較前周增加4.2%，終止連3周減少。再融資業務領漲，本周上漲6%，但仍較去年同周低22%；占總放貸額度比率由前周的60.4%升至61.7%。房貸餘額在54萬8250元以下的30年期房貸平均利率由3.15%降至3.11%。

5月新屋開工157萬套 增3.6%

商務部表示，5月新屋開工數增加3.6%，經季節因素調整後年率為157.2萬套。4月數據從前值156.9萬套調降至151.7萬套。數字雖上升，但木材和其他建材短缺仍造成明顯影響。5月住宅許可證發放數量下降3%至168.1萬套。對更大更貴房產的需求以及供應緊張，房市庫存量接近歷史新低。

英特爾CEO：半導體再旺10年

英特爾CEO蓋辛格(Pat Gelsinger)表示，預計半導體業將有「10年好光景」成長，「我們相信市場、整個世界正處於一個非常擴張的時期。」因為世界變得越來越數位數，在在都需要半導體。英特爾日前宣布斥資200億元在亞利桑納州建立晶圓廠，以緩解晶片荒。

麥當勞CEO：餐廳內用習慣難改

麥當勞CEO肯普欽斯基(Chris Kempczinski)預計餐廳內用會繼續回升，「內用會是永遠存在的習慣。用餐是一種社交體驗，內用是這種社交體驗的一部分。」去年速食業的數位訂單和得來速銷售激增，有助麥當勞及其競爭對手比整體餐飲業更快地從疫情危機中復甦。

GM電動自駕車投資 將增30%

通用汽車(GM)表示，直到2025年底將把電動車和自駕車的支出增加到350億元，比去年年底宣布的規模增加30%。它還提高上半年的獲利預期。到2025年，這筆額外資金將用於擴大電動車的發表，並加速其電池和燃料電池技術的生產，包括在目前興建中的新廠外，於美國另外新建兩個電池廠。

谷歌旗下Waymo 再融資25億

谷歌子公司Waymo宣布新一輪25億元融資，將用於推進其自駕科技並壯大其團隊。Waymo是Alphabet持續虧損的「其他投資」業務之一，最新的資金需求顯示該公司越來越依賴其他投資人來支持該部門。Waymo之前在去年進行第一輪外部融資，募集22.5億美元。

自駕車 融資 CEO

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