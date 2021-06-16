相較疫情感染率 民眾出遊更在乎價格、取消訂房彈性

疫情趨緩，消費者現在開始在乎出遊成本。（歐新社）

自一年多前新冠疫情 爆發之後，大多數有關旅遊的新聞都集中在健康和安全上。然而，根據Discover Financial Services的調查，對於希望終於能夠再次出門的大多數人來說，成本和預訂彈性更重要。

這項最新年度旅遊調查發現，在考慮出遊時，有70%願意重新出遊的消費者在新冠變種病毒 傳播、目的地感染率或住宿清潔度評級之前，會優先考慮價格和彈性。此外，87%的受訪者表示成本是訂房的重要因素，86%認為取消訂房政策的彈性也很重要。

與此同時，健康和安全的考量略為消退，但幅度不大：有80%的人仍在乎新冠變種病毒的消息和目的地的新增感染數，74%表示在選擇住宿時會優先考慮消毒程度。

Discover消費者和競爭洞察副總裁阿尤布(Jacob Ayoub)在聲明中說：「很明顯，隨著時序進入夏季和經濟持續復甦，消費者強烈希望再次出遊。」「旅遊趨勢和消費者需求將繼續變化，但重要的是要注意：現在消費者優先考慮旅遊時的新冠疫情的成本、彈性和傳播。」

調查顯示，有66%消費者有意進行1到6天的出遊，其中有37%以放鬆為主，18%意在探望家人和朋友，10%只是想換個視野。

但在某些情況下，願意花更多錢與健康和安全問題有關。例如，半數受訪者表示，如果能提供更嚴格的疫情公衛協議，他們更可能購買高價旅遊行 程，49%願花大錢避開人群。接受調查的三分之二旅遊者表示在出遊時會繼續戴口罩，即使沒有強制規定；而有62%表示不願使用與陌生人共用的交通工具。

在支付方面，55%的出遊者表示信用卡是首選，比2019年增加16個百分點。這可能與調查的另一項結果有關，亦即56%的出遊者在旅途中會更頻繁地使用非接觸式支付方式。