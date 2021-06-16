我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

相較疫情感染率 民眾出遊更在乎價格、取消訂房彈性

財經新聞組╱綜合報導
疫情趨緩，消費者現在開始在乎出遊成本。（歐新社）
疫情趨緩，消費者現在開始在乎出遊成本。（歐新社）

自一年多前新冠疫情爆發之後，大多數有關旅遊的新聞都集中在健康和安全上。然而，根據Discover Financial Services的調查，對於希望終於能夠再次出門的大多數人來說，成本和預訂彈性更重要。

這項最新年度旅遊調查發現，在考慮出遊時，有70%願意重新出遊的消費者在新冠變種病毒傳播、目的地感染率或住宿清潔度評級之前，會優先考慮價格和彈性。此外，87%的受訪者表示成本是訂房的重要因素，86%認為取消訂房政策的彈性也很重要。

與此同時，健康和安全的考量略為消退，但幅度不大：有80%的人仍在乎新冠變種病毒的消息和目的地的新增感染數，74%表示在選擇住宿時會優先考慮消毒程度。

Discover消費者和競爭洞察副總裁阿尤布(Jacob Ayoub)在聲明中說：「很明顯，隨著時序進入夏季和經濟持續復甦，消費者強烈希望再次出遊。」「旅遊趨勢和消費者需求將繼續變化，但重要的是要注意：現在消費者優先考慮旅遊時的新冠疫情的成本、彈性和傳播。」

調查顯示，有66%消費者有意進行1到6天的出遊，其中有37%以放鬆為主，18%意在探望家人和朋友，10%只是想換個視野。

但在某些情況下，願意花更多錢與健康和安全問題有關。例如，半數受訪者表示，如果能提供更嚴格的疫情公衛協議，他們更可能購買高價旅遊行程，49%願花大錢避開人群。接受調查的三分之二旅遊者表示在出遊時會繼續戴口罩，即使沒有強制規定；而有62%表示不願使用與陌生人共用的交通工具。

在支付方面，55%的出遊者表示信用卡是首選，比2019年增加16個百分點。這可能與調查的另一項結果有關，亦即56%的出遊者在旅途中會更頻繁地使用非接觸式支付方式。

疫情 變種病毒 遊行

上一則

單屋住宅租金升幅5.3% 15年最大

延伸閱讀

港確診者家中冷藏鱷魚肉 驗出新冠病毒

港確診者家中冷藏鱷魚肉 驗出新冠病毒
研究：Delta變種住院率倍增 但疫苗仍有效

研究：Delta變種住院率倍增 但疫苗仍有效
Delta變種傳染力強 英國延後解封1個月 民眾怒示威

Delta變種傳染力強 英國延後解封1個月 民眾怒示威
Delta變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

Delta變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知