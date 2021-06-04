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最小、最便宜 福特推新皮卡

財經新聞組／綜合報導

福特汽車證實，將推出一款名為Maverick的新型小型皮卡，以擴大其高獲利卡車系列。

這款小型皮卡預計將小於福特的F-150全尺寸皮卡及其中型Ranger。它可能是美國最小、最便宜的皮卡之一，可填補一些買家的選擇空白，因為卡車變得越來越大且越來越貴。

Cox Automotive執行分析師克雷布斯(Michelle Krebs)表示：「我們的確相信這會有些商機，因為卡車變得太過昂貴、尺寸過大，以及過度普及。」

這款皮卡將在福特設在墨西哥的Hermosillo工廠與該公司新款福特Bronco Sport SUV一起生產。

預計Maverick將於今年年底上市銷售，但福特發言人拒絕就該車的其他細節發表評論，除了其名稱和下周舉行的揭幕儀式。

福特在新聞稿中指出，「數月的謠言、偷拍畫面和猜測到此告一段落，它是真實存在的：福特正在為皮卡系列新增一款全新的小型皮卡，它被稱為Maverick。」

該公司表示，Maverick將於8日在NBA退休球星韋德(Dwyane Wade)之妻尤妮恩(Gabrielle Union)的Instagram和TikTok頻道、以及福特汽車的社群媒體和Hulu上首次亮相。

汽車製造商通常對國際市場提供小型皮卡，而將大型皮卡留在美國本土。克雷布斯表示，這款車可以幫助福特吸引新客戶，特別是在西岸，因為當地的小型皮卡和外國品牌賣得很好。

3日是福特第一次確認這款新車及其名稱的存在。福特股價一周前在CEO法利(Jim Farley)主持投資者大會後，自2015年以來首度突破每股15元。法利在投資人大會中發表全新「福特+」計畫，以扭轉其業務並擴展到聯網汽車和訂閱服務等新興市場。

汽車 美國 投資

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