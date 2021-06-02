禁驅令將屆 逾千萬租客恐無處可居 專家籲維持現狀

租屋族上街要求延長禁驅令，保障居住權利。（歐新社）

目前有超過1100萬人拖欠房租，在驅逐禁令於6月底到期時，許多人可能會被迫離開家園。

疾病控制與預防中心(CDC)自去年9月起實施的暫停驅逐令將於6月30日解除。雖然這項政策無法完全保障租戶，但至少減少同期驅逐數量一半。

專家表示，禁令解除後，被驅逐的人數可能會猛增。根據預算 和政策重點中心的分析，大約15%的成年租房族未能及時支付租金 。

CDC的暫停驅逐令面臨諸多法律挑戰，連房東也批評該政策，宣稱他們無力提供免費住房或承擔高達700億元的巨額拖欠租金。

然而，住房社運者表示，解除禁令的時機對業主和租戶來說都是一個最糟的時機，各州仍在爭先恐後地爭取國會提供的450億元租金援助以應對危機。根據全國低收入住房聯盟的數據，在經濟大衰退期間，租屋族只獲得15億元。

「在花掉這些錢之前，需要讓這個暫停令保持原狀。」代表達拉斯或遭無償驅逐租戶的律師梅爾頓(Mark Melton)說，「如果救了租屋者，也就救了房東。」

某些州的驅逐率可能會高於其他州。例如，根據預算和政策優先中心(CBPP)的數據，佛州和南卡羅來納州有近四分之一租屋族拖欠租金，而緬因州和肯塔基州的比率為6%。

CBPP住房政策團隊資深研究分析師馬扎拉(Alicia Mazzara)表示，造成差異的因素很多，「在疫情 之前，有些州本就面臨較大的住房負擔能力問題。」

她說，「另一個可能因素是該州的經濟。例如，因疫情而失業大多集中在餐飲和酒店業。」「這些產業占某些州經濟比率可能比其他州更大。」

就全美而言，非洲租客拖欠租金的可能性幾乎是白人租客的4倍。

年長者是另一群弱勢群體。根據最近一項統計，超過10萬名65歲以上長者預計自己將在未來2個月內被驅逐。年齡在55至64歲之間的近45萬名租房者也有同樣的看法。