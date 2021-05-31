我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

5月就業報告 左右Fed下一步

財經新聞組／綜合報導
隨美股進入平均表現較差的6月，下周五公布的5月就業報告將是左右Fed動向的最重要指標。（美聯社）
隨美股進入平均表現較差的6月，下周五公布的5月就業報告將是左右Fed動向的最重要指標。（美聯社）

美國股市上周五（28日）在5月最後一個月交易日小漲作收，投資人對美國物價高漲似不以為意，轉而將目光投向本周公布的5月就業報告。周一（31日）逢美國國觴節假日休市一天，接著就要迎接平均表現較差的6月。

史坦普500和那斯達克綜合指數上周五小漲0.1%，道瓊漲0.2%。5月下來，史坦普和道瓊守住漲勢，那斯達克跌1.5%。費城半導體指數上周五漲0.9%，台積電ADR延續台北交易股價漲勢，收漲1.4%。

聯準會（Fed）最偏好的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價4月漲至3.1%，是1992年來最大漲幅，高於路透調查估計的2.9%。

法國興業銀行（Societe Generale）策略師葛瑞歐表示，美國公布4月消費物價指數創13年最大漲幅後，「市場便已心裡有數」。Bleakley 顧問集團投資長布克瓦說：「市場更在乎7、8、9月的CPI數字，屆時再決定目前是不是一時情況。」

Fed已表明會容忍平均約在2%的通膨水準，除非認定通膨始終居高不下。在最近公布的幾次數據之前，通膨幾乎都保持在2%以下。

BTIG證券及衍生性商品策略主管伊曼紐爾說：「PCE像近六周的其他通膨數字一樣高於預期，市場漸漸就會大聲質疑Fed堅持通膨只是一時性情況的看法。」

隨美股進入平均表現較差的6月，定周五公布的5月就業報告將是左右Fed下一步的最重要指標。據彭博調查，經濟專家估計5月新增67.4萬個就業人口 。4月僅新增26.6萬，僅市場原估的四分之一。

MUFG美國總經策略主管龔克維斯說：「如果就業連兩個月不如預期，市場就會緊張了。」他預料實際數字會優於分析師預期，然後Fed在6月中開會時就可以說經濟仍在復甦的軌道上。

據Bespoke投資集團統計，過去20年來，道指6月上漲的比率只有40%，平均下跌0.7%，和9月並列一年中表現最差的兩個月。伊曼紐爾表示，他研究發現，當核心PCE高於Fed的2%目標時，美股追溯至1989年的平均單月表現是下跌1.6%。

美國 就業 投資

上一則

種族平等雇主噤聲 員工難留

下一則

美夏日旅遊季 拉序幕

延伸閱讀

美股微漲 市場擱下物價高漲數字 更關注就業報告

美股微漲 市場擱下物價高漲數字 更關注就業報告
對復甦感樂觀 本周股指走升

對復甦感樂觀 本周股指走升
散戶投資當道 金融科技看好

散戶投資當道 金融科技看好
大企業CEO 這疫年薪水調漲「比員工多3千倍」

大企業CEO 這疫年薪水調漲「比員工多3千倍」

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險